Santa Marinella: grande partecipazione alle serate a Largo Innocenzo XI con ‘Cantafiaba, le fiabe di Piripò –

Concluso con successo l’evento ‘Cantafiaba, le fiabe di Piripò’ ospitato a Largo Innocenzo XI a Santa Marinella che ha contato la presenza partecipata di oltre 70 bambini e le loro famiglie. Un mix di storie fiabesche rivisitate sono state raccontate ed interpretate dagli attori della compagnia teatrale, Associazione Blu in the Face, che hanno interagito con i più piccoli nel corso delle serate. Gli appuntamenti, sposati dal sindaco Pietro Tidei, si sono svolti grazie all’importante progetto di collaborazione tra la consigliera delegata al Patrimonio e alla Viabilità Patrizia Befani, l’assessora all’Urbanistica Roberta Gaetani e la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia presieduta da Gabriella Sarraco che ha creduto nel progetto, finanziandolo. “Come promesso abbiamo fatto un salto nel passato, vivendo un magico momento con tutti i nostri bambini in una delle location più belle di Santa Marinella. Abbiamo trascorso tre serate, la penultima disdetta a causa del maltempo, con le quali è stato possibile tornare a valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della città” ha detto il primo cittadino. A presenziare alla serata conclusiva anche il vicesindaco Gino Vinaccia che ha lasciato un messaggio rivolto ai più piccoli, ovvero di ricordare il momento ludico, di aggregazione, ricco di creatività e soprattutto educativo appena vissuto nel cuore del centro storico. “Sono molto soddisfatta per la riuscita dell’evento. I miei complimenti alla compagnia teatrale Blu in the Face per l’interpretazione e la realizzazione dei costumi fiabeschi creati appositamente per l’occasione” ha dichiarato la consigliera Befani. “Nonostante sia settembre abbiamo riscontrato una grande partecipazione ed anche solo per questo sono molto contenta di aver contribuito a realizzare un progetto così importante, riuscendo a combinare la riqualificazione urbana con la rigenerazione sociale. Ringraziamo la Fondazione Cariciv di Civitavecchia, l’Associazione Blu in the Face e l’Associazione Caccia e Riserva Amici per l’Ambiente per aver contribuito insieme all’amministrazione comunale a riqualificare la terrazza sul mare a Largo Innocenzo XI” ha concluso l’assessora Gaetani.