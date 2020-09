Share Pin 1 Condivisioni

Santa Marinella, farmacia comunale: l’assessore Barbazza replica a Settanni, Fiorucci e Fratturato

“Che i consiglieri Settanni e Fiorucci siano intervenuti sulla questione “annosa”della farmacia comunale non sorprende più di tanto,essendo alla loro prima esperienza politica locale. Ma che lo faccia anche Fratturato, che per più di 10 anni ne è stato il delegato intoccabile, facendone il bello e il cattivo tempo con una gestione quasi familiare, con i risultati che conosciamo, e di cui lui è il primo responsabile, questo francamente non può essere accettato, perché c’è un limite alla decenza politica”.

Così l’assessore Barbazza che aggiunge:

“La nostra amministrazione ha ereditato una situazione disastrosa che l’ha costretta a dichiarare il dissesto finanziario, a causa di 10 anni di malapolitica, e sta faticosamente cercando di affrontare e risolvere problemi secolari che si sono aggravati nel corso del tempo. Dalla carenza di personale, all’insufficiente approvigionamento dei farmaci, alla divisione della gestione della farmacia in una parte economica e una tecnica, con il risultato di creare un vuoto comunicativo tra i 2 settori, disperdendo il bilancio specifico farmaceutico in tanti rivoli indifferenziati che facevano perdere ogni traccia della reale contabilità della farmacia”.

“Senza mai porne al centro la natura “sociale”avviando iniziative utili alla cittadinanza (consegne a domicilio,servizi sanitari e parasanitari volti a ridurre le liste di attesa e a decongestionare gli ambulatori dei medici di famiglia o della Asl. Niente di tutto questo – conclude Barbazza – è stato fatto per anni,ed ora si tenta scorrettamente e demagogicamente di puntare il dito contro una maggioranza che sta facendo il possibile per far uscire la farmacia comunale dalla palude in cui e’ stata fatta penetrare, tentando, altresì, di riscoprirne il significato sociale e pubblico, a partire dalla volontà politica di non privatizzarla ma, al contrario, di tentare una gestione da parte della Multiservizi, come sta avvenendo in molte realtà del comprensorio”.