Condividi Pin 0 Condivisioni

Il consigliere delegato al turismo: ”Non perdiamoci d’animo, tutti insieme, un passo alla volta”

Santa Marinella, D’Emilio: ”Pronti a rilanciare la stagione turistica”

Santa Marinella, D’Emilio: ”Pronti a rilanciare la stagione turistica”

“A causa di una campagna mediatica irresponsabile e sensazionalistica che ha trasformato un evento serio in un racconto drammatico, la nostra nazione sta subendo un pesante contraccolpo sul fronte turistico” ha dichiarato il consigliere delegato al Turismo di Santa Marinella Pierluigi D’Emilio.

“Purtroppo Santa Marinella non è esente da questa crisi, pur non avendo né focolai di coronavirus né casi occasionali si deve segnalare un alto tasso di cancellazioni delle prenotazioni da parte dei turisti di quasi il 70 %. Una stagione che dopo 18 mesi di faticoso lavoro e programmazione si preannunciava eccezionale, considerando anche la nomina a Città la Cultura 2020 rischia di pagare un serio dazio alla mania catastrofista imperante.

Dopo un lungo confronto con il Sindaco Pietro Tidei e l’assessore alle attività produttive Emanuele Minghella, per mettere in atto tutte le misure necessarie a scongiurare un duro colpo economico alla più importante filiera produttiva della nostra città e dopo un confronto con alcuni esponenti del settore turistico ci si sta attivando in tutte le sedi competenti ed a breve insieme all’assessore alle attività produttive incontreremo in Regione gli assessori al turismo ed allo sviluppo economico per proporre una serie di interventi attraverso i quali non solo vogliamo il rilanciare la stagione turistica che sembra compromessa, ma incrementata rispetto allo scorso anno.

Per fare questo abbiamo messo in cantiere politiche espansive di promozione, perché l’economia ci insegna che in un momento di contrazione del mercato, bisogna espandere ed usare ancora più forza. Certo le risorse non sono molte, ma con una promozione mirata, che oggi è possibile grazie allo studio dei dati statistici, e grazie alla rete creata con gli armatori del Crocierismo ed i tour operator nazionali ed internazionali, confidiamo che riusciremo ad avere, nonostante tutto, una grande stagione.

A chi pensa al contrario di risolvere la questione sospendendo la tassa di soggiorno, mi preme ricordare che: Se il turista non viene la tassa non la paga, per cui sospendi cosa? Il nulla? Che non è un risparmio di 7-8 euro a incoraggiare il turista a sconfiggere la paura. Ed in ultimo che se oggi abbiamo un minimo di risorse da usare per affrontare questa emergenza è proprio grazie alla tassa di soggiorno. Non perdiamoci d’animo, su le maniche e pedalare! Tutti insieme, un passo alla volta”.