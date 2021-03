Share Pin 4 Condivisioni

Santa Marinella, da oggi online il servizio comunale di prenotazione appuntamenti –

“Da oggi il comune di Santa Marinella mette a disposizione dei cittadini un ulteriore servizio online proseguendo la via che lo sta portando passo dopo passo verso l’obiettivo di fornire più servizi possibili sul web ammodernando la sua struttura di servizi allo stato dell’arte. Dopo aver raggiunto il 50% del progetto di ammodernamento dell’infrastruttura ICT entra in funzione da oggi il servizio di prenotazione appuntamenti on line. Andando sulla home page del portale comunale i cittadini troveranno un comodo link che gli permetterà prendere appuntamento con gli uffici comodamente seduti sul divano di casa, nel giorno e nell’orario che ritengono più comodo. Questo evita perdite di tempo, facilita la vita alla nostra comunità e cosa non da poco in un momento delicato crea un contingentamento delle persone evitando code seppur distanziate e previene assembramenti. Infatti il cittadino avrà il suo giorno, il suo orario, le indicazioni di tutto ciò che serve a seconda del tipo di pratica che deve effettuare. In questo modo saprà cosa deve portare in ufficio, avrà il suo appuntamento e velocemente potrà svolgere ciò di cui ha bisogno. Un servizio innovativo, comodo e fruibile. Anche questo strumento man mano verrà incrementato con nuove funzionalità e presto avremo on line anche tutto quel che riguarda il resto degli uffici comunali. Ricordo ai cittadini che quando prenotano un appuntamento dovranno selezionare il tipo di servizio di cui necessitano (ELETTORALE, RESIDENZA, RILASCIO, CARTE DI IDENTITA’, STATO CIVILE, MATRIMONI, UNIONI CIVILI, DIVORZI, SEPARAZIONI, TARI, IMU, CANONE UNICO PATRIMONIALE) poi dovranno selezionare lo sportello disponibile e subito sotto per ogni servizio dovranno leggere attentamente le INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO SCELTO li troveranno scritto tutto quello che dovranno portare come documentazione per poter effettuare l’operazione necessaria. Questo è fondamentale perché presentarsi ad esempio per effettuare un certificato in bollo e non portare con se la marca da bollo vanifica il tutto. Grazie al Sindaco Tidei e tutta la maggioranza che ha creduto in tutto questo e ringrazio i dipendenti comunali per la indispensabile collaborazione nella messa in esercizio di questo servizio.”

Lo rende noto in un comunicato appena diffuso il Comune di Santa Marinella