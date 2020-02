Condividi Pin 8 Condivisioni

Un importo di 520 mila euro e lavori affidati all’impresa, seconda in graduatoria, Da.Ca Costruzioni di Caserta. Il Sindaco: ”Manterremo l’impegno a terminare le opere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”

Santa Marinella, consegnati i lavori per la scuola Vignacce. Termine previsto 120 giorni

Consegnati oggi all’impresa seconda in graduatoria (Da.Ca Costruzioni di Caserta) i lavori di consolidamento, messa in sicurezza della scuola Vignacce per un importo di 520.000 Euro.

Ricordiamo per dovere di cronaca che l’impresa che si era aggiudicata l’appalto, al momento di iniziare i lavori ha dimostrato di non avere i requisiti necessari e dichiarati in fase di gara.

TIDEI – l’assegnazione all’impresa seconda in graduatoria ha comportato un ritardo dovuto ai tempi tecnici utili per scorrere la graduatoria e per l’affidamento.

Con l’Arch.Mencarelli, dirigente del settore Lavori Pubblici abbiamo incontrato i responsabili della ditta Da.Ca Costruzioni ed affidato formalmente i lavori.

Manterremo – prosegue Tidei – l’impegno a terminare le opere nei tempi previsti per consegnare un rinnovato plesso, quello delle Vignacce , prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021.

La riapertura del plesso Vignacce eviterà scomodi trasbordi a tutte le famiglie che hanno i propri figli sparpagliati tra il plesso Centro e le Benedettine ma consentirà altresì di regolarizzare il traffico veicolare in località Valdambrini paralizzato proprio negli orari di entrata ed uscita delle scuole dalle auto dei genitori diretti in altri istituti scolastici.

Un altro impegno mantenuto – conclude Tidei – seppur con impreviste difficoltà indipendenti dall’Amministrazione Comunale.

Ringrazio l’ufficio tecnico, l’Arch.Mencarelli e l’Ass.Nardangeli (Pubblica Istruzione) per la collaborazione dimostrata.