Santa Marinella: arriva il concorso per l’assunzione di 4 nuovi operatori di Polizia Locale

Pubblicato il bando di concorso. Le domande potranno essere presentate dal prossimo 7 aprile

Pubblicato il bando di concorso per l’assunzione in pianta organica di quattro nuovi operatori di Polizia Locale che presteranno servizio presso il comando di Santa Marinella. Dal prossimo 7 aprile e per trenta giorni tutti i candidati potranno presentare la loro domanda per partecipare alle selezioni e alle successive prove concorsuali scritte e orali, in caso di ammissione, allegando il proprio curriculum.

“Finalmente con questo concorso per titoli ed esami – dichiara il sindaco Pietro Tidei- il comando dei vigili urbani che per anni ha lavorato in una situazione pesante e sotto organico potrà contare tra pochi mesi sulla presenza di quattro nuovi operatori. Tali assunzioni permetteranno di gestire al meglio tutte le molteplici attività svolte dal corpo di Polizia Locale”.

“Dopo aver ereditato una situazione economica fallimentare che ci aveva obbligato nel 2018 a dichiarare il default del nostro comune e il conseguente divieto a procedere a nuove assunzioni, siamo riusciti a risanare totalmente i conti in rosso portare il bilancio molto più che in attivo, ed oggi finalmente siamo nelle possibilità di poter bandire un concorso”.

“Purtroppo se prima questo non è stato possibile non sono state le nostre le responsabilità, ma in ogni caso, questa amministrazione ha ben gestito questa situazione di difficoltà e per questo oggi mi sento nel dovere di ringraziare tutti i dipendenti comunali e in particolar modo i nostri operatori di polizia locale e la comandante Keti Marinangeli per aver sempre assicurato seppur con grandi sacrifici un costante servizio su tutto il territorio, anche durante il periodo delle emergenza Covid e nelle stagioni estive quando le situazioni da gestire sono state molto complesse”.

“Ora siamo soddisfatti di essere arrivati a poter bandire questo concorso e invito soprattutto i giovani che ne hanno i requisiti a partecipare perchè questa potrebbe essere per alcuni di loro anche un’ottima opportunità occupazionale, con una assunzione a tempo indeterminato”.

“Ma ciò che più conta , come detto in premessa che usciremo da una lunga emergenza e grazie alle nuove assunzioni il nostro corpo di polizia municipale sarà finalmente messo nelle condizioni di operare al meglio delle sue possibilità a tutto vantaggio anche della sicurezza e incolumità pubblica”.

“In ultimo vorrei porgere il mio sentito ringraziamento a tutto l’ufficio personale e alla sua responsabile Rita Bacheca per la competenza e tempestività con cui hanno saputo redigere questo importantissimo bando di concorso”.