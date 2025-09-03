Santa Marinella: Castrum Novum, le Istituzioni in visita alla campagna di scavi

Proseguono gli scavi nel sito archeologico di Castrum Novum, l’antica colonia romana situata a nord di Santa Marinella, di fronte a Torre Chiaruccia. Una squadra di archeologi, coordinata dal Polo Museale Civico e dai volontari del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC), sta riportando alla luce nuovi reperti, con il supporto di studiosi provenienti da prestigiose università europee e italiane, tra cui l’Università Boema, l’Institum Romanum Finlandiae e atenei finlandesi e napoletani.

Ad accogliere gli archeologi sul sito sono stati il sindaco Pietro Tidei, l’assessore alla cultura Gino Vinaccia e la consigliera con delega al patrimonio storico-archeologico Paola Fratarcangeli, insieme al direttore del Polo Museale e al presidente del GATC.

Le dichiarazioni degli amministratori

Il sindaco Tidei ha espresso il suo orgoglio per il lavoro svolto: “La città di Santa Marinella ringrazia tutti i volontari e gli archeologi che dedicano il proprio impegno alla ricerca di nuovi tesori. Ogni volta che torno in questo sito, sono sorpreso in positivo dei passi avanti che si stanno compiendo. Castrum Novum è un diamante allo stato grezzo, capace già adesso di attrarre sempre più turisti e visitatori”.

L’assessore Vinaccia ha sottolineato il crescente interesse per il sito: “Grazie al lavoro costante, emergono ogni anno nuove scoperte. Ne è conferma il crescente interesse dei turisti che continuano a prenotare le visite guidate, anche attraverso l’Archeobus, il servizio turistico avviato questa estate”.

La consigliera Fratarcangeli ha ribadito l’importanza della collaborazione internazionale e dei progetti futuri: “La presenza di tanti studenti da varie parti d’Europa è un grande vanto per il nostro sito archeologico. Presto verrà concluso il Centro Visite, che contribuirà a far diventare una realtà il parco archeologico. Sono molto orgogliosa del lavoro che stanno svolgendo i volontari del GATC e il direttore Flavio Enei con il sostegno del nostro Comune”.