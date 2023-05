Il comune ha concluso le opere di consolidamento dell’immobile in via della Libertà 61. Ora toccherà alla Asl avviare l’iter per la trasformazione dello stabile in una struttura socio- assistenziale

Santa Marinella: consegnati i locali per la nuova Casa di Comunità

La nuova rete assistenziale del Distretto 1 del territorio della Asl Roma 4 muove ulteriori passi in avanti con la consegna dei locali di via della Libertà 61, da parte del sindaco di Santa Marinella, l’avvocato Pietro Tidei, che ospiteranno la Casa di Comunità. Il Comune, così come previsto, ha concluso le opere di consolidamento dell’immobile e ora toccherà alla Asl avviare l’iter per la trasformazione dello stabile in una struttura socio-assistenziale che comprenderà numerosi servizi. Gli utenti troveranno in un’unica sede fisica servizi sanitari e sociali, dal punto prelievi al Cup ai Medici di Medicina Generale compreso il PUA.

“Per il nostro territorio – ha commentato il primo cittadino di Santa Marinella – questo momento è molto importante. I cittadini, senza doversi più spostare, avranno a disposizione una vasta gamma di servizi socio-assistenziali tutti in un’unica sede. La Casa di Comunità si aggiungerà all’Ospedale di Comunità così da completare l’offerta. Ringrazio la Asl per la sensibilità dimostrata”.

Domenica mattina, così, il sindaco Tidei, con una cerimonia, ha consegnato le chiavi dell’immobile al Direttore Amministrativo della Roma 4, il dottor Roberto Di Cicco, aprendo quindi la nuova fase.

“Questo momento si inserisce in un percorso avviato ormai più di un anno fa, per la realizzazione di tutti quei progetti legati al PNRR che daranno un volto nuovo alla rete assistenziale della Roma 4 rendendola più aderente alle necessità di cura delle popolazioni di riferimento. Ringrazio il sindaco Tidei per la collaborazione dimostrata che ci ha permesso di intraprendere questa nuova fase”.

Con la consegna dell’immobile la Roma 4 potrà aprire la fase della progettazione esecutiva della Casa di Comunità che si concluderà entro la fine di giugno. Nella stessa data è prevista anche l’approvazione del progetto esecutivo dell’Ospedale di Comunità, che sorgerà su via Aurelia km 45,500, l’altra struttura sanitaria prevista per l’area del distretto 1.

“Il PNRR ha messo a disposizione della Roma 4 – ha spiegato il Direttore Generale, l’avvocato Cristina Matranga – ben 32 mln di euro con i quali andremo a realizzare su tutto il territorio: 4 Ospedali di Comunità, 4 Centrali operative territoriali e 15 Case della Comunità. Stiamo entrando nel vivo e per l’autunno partiranno i primi cantieri tra cui quello della Casa di Comunità di Santa Marinella”.