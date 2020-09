Share Pin 0 Condivisioni

I primi sei stazioneranno davanti le scuole per l’entrata e l’uscita. Altri 80 saranno impegnati nella pulizia delle strade, del verde pubblico e degli uffici comunali

Santa Marinella, arrivano i precettori del reddito di cittadinanza in ausilio alla città

Santa Marinella, arrivano i precettori del reddito di cittadinanza in ausilio alla città –

Inizia a sbloccarsi la situazione relativa ai precettori del reddito di cittadinanza, almeno nella Perla del Tirreno.

Finalmente dopo quasi un anno di attesa, come previsto dal Governo, chi usufruirà del reddito di cittadinanza dovrà svolgere lavori socialmente utili alla città di appartenenza.

E così a Santa Marinella, il primo cittadino ha impiegato già i primi sei precettori. A loro il compito di vigilare davanti le scuole durante le ore di entrata e di uscita dei ragazzi.

Ma non finisce qui: per la prossima settimana, come spiegato dal sindaco Pietro Tidei, sono stati già convocati in Comune altri 80 precettori.

Loro saranno impiegato nella pulizia delle strade, nella manutenzione del verde pubblico e nella pulizia degli uffici comunali.

“La prestazione lavorativa – ha spiegato Tidei – al netto delle spese assicurative sarà gratuita”.