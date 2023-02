San Valentino, regali perfetti per lei e per lui by Lo Scrigno Ladispoli

Elisa Patriarca da 21 anni su Viale Italia la regina degli accessori alla moda

Per i regali di San Valentino è super consigliato fare un salto a Lo Scrigno Ladispoli (Lo Scrigno Di Patriarca Elisa), l’ormai conosciutissimo negozio di Viale Italia 51A tutto dedicato agli accessori alla moda e all’alta bigiotteria, un must del buon gusto e del trendy.

Da ben 21 anni, Elisa Patriarca riesce con i suoi consigli a guidare le scelte sugli accessori perfetti per ogni occasione, e per fare a sé stessi o al proprio partner un regalo sempre azzeccato. E poi ci sono i gioielli in argento e in acciaio personalizzabili, sempre richiestissimi e non solo a San Valentino.

“Sin da bambina collezionavo accessori di ogni tipo – racconta Elisa – e sognavo un negozio tutto mio dove avrei potuto aiutare le persone a scegliere, tra tanti, l’accessorio perfetto. Poi, da adolescente, mi trovavo in vacanza in Sardegna e conobbi una ragazza che condivideva la mia stessa passione e che si era già aperta il proprio negozietto. Così appena tornai a Ladispoli mi misi immediatamente a lavoro per realizzare il mio sogno. Ed ecco che aprii, nel cuore della città, Lo Scrigno, piccolino ma accogliente e sempre ricco di proposte originali”.

Lo Scrigno Ladispoli e le offerte speciali per San Valentino

Lo Scrigno Ladispoli offre tantissimi accessori modaioli per donna e uomo: alta bigiotteria, argento, acciaio, stole da cerimonia, borse, sciarpe, cappelli, guanti, piercing e accessori che sanno rendere unica ogni sposa nel giorno del proprio matrimonio. In occasione di San Valentino, ci sono sconti speciali e offerte imperdibili sulle migliori marche di accessori personalizzabili e bigiotteria.

Tutti i brand più conosciuti, innovativi e alla moda

Tanti i brand trattati, tra cui Beloved, Brand, Kadabra, By Simon, KLK, Feelings, Mupaji, e le linee rigorosamente Made in Italy, tutto personalizzabile ed acquistabile anche con spedizione in tutta Italia. A Lo Scrigno Ladispoli si realizzano anche buchi alle orecchie e c’è un vasto assortimento di piercing rigorosamente in acciaio chirurgico certificato.

Lo Scrigno… nel cuore di Ladispoli

“Certo – ride Elisa – dopo più di venti anni che ho un negozio che affaccia su Viale Italia, ne ho tante di storie da raccontare. Alcune molto dolci e romantiche, altre assolutamente divertenti, altre ancora legate alla storia e alle tradizioni della nostra città, tra Sagre del Carciofo e tante iniziative. Mi viene in mente, qualche anno fa, un cliente che aveva ricevuto un regalo non molto gradito, acquistato però in un altro negozio, a cui aveva sostituito la confezione con una di quelle delle mie per cercare di avere un cambio merce qui da me. Ma gli è andata male, perché non mi ci è voluto molto per scoprire l’inghippo. Però in un certo senso ne sono stata orgogliosa: evidentemente sapeva di trovare a Lo Scrigno qualcosa di più bello”.

