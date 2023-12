Sulla delibera che sblocca i condoni a Campo di Mare interviene il consigliere. Federico Salamone (Azione):

“La delibera discussa e votata in aula, utile al rilascio dei condoni, è il frutto di un lungo e complesso lavoro che inizia con l’eccezionale intuizione di Alessio Pascucci, supportato egregiamente dall’allora Ing. Nunzi, e che oggi procede nella medesima direzione con Elena Gubetti e questa maggioranza. Per questo i miei ringraziamenti vanno al Sindaco, all’ assessore Ferri e a tutti gli uffici per il grande lavoro svolto. Davvero ottimo anche il lavoro che abbiamo fatto all’interno della Commissione Urbanistica”.

Salamone (Azione): “Rilasciare i condoni significa continuare nella riqualificazione di Campo di Mare”

“Constatare – aggiunge – che la delibera abbia accolto una votazione unanime non può che renderci estremamente soddisfatti, evidentemente si è riconosciuta la bontà e la trasparenza dell’atto, il bisogno di voltare pagina e l’attenzione alle istanze dei cittadini. Come delegato del territorio, assieme al collega Giovanni Federici (Governo Civico ndr), non possiamo che ritenerci pienamente soddisfatti per l’impegno profuso in questi mesi di studio e di incontri con i cittadini stessi”.

“Mettiamo gli interessati nelle condizioni di poter accedere alla conclusione della sanatoria seppur parliamo di somme considerevoli ma che sono necessarie e legittime. In questo senso, mi preme ricordare i sacrifici fatti dagli acquirenti in buona fede e il relativo peso che tale situazione ha avuto nella loro quotidianità per oltre 50 anni. E’ in ragione di questi sacrifici che inevitabilmente si dovrà prestare massima attenzione agli oneri che entreranno dalla sanatoria. Queste somme occorrono allo sviluppo del comprensorio come la legge impone. Su – conclude la nota di Salamone – questo la mia attenzione sarà massima e, ne sono certo, lo sarà anche per la maggioranza”.