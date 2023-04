Sagra del Carciofo a Ladispoli, il programma di oggi

Stasera il concerto de ‘Le Vibrazioni’

Seconda giornata della settantesima edizione della sagra del Carciofo romanesco.

Ecco il programma di oggi:

SABATO 15 APRILE

Ore 9:30 – Apertura stand

Mostra artigianato in via Duca degli Abruzzi a cura delle Associazioni Pro Loco e Nuova Luce

Dalle Ore 10:00 – 13:00 – Piazza Rossellini ARTICHOKE BODYPAINTING

Ore 10:30 A.S.D.A TUTTO RITMO di Teresa Mascioni (balli di gruppo)

Ore 11:00 A.S.D. GYM LADISPOLI di Angelica Tiozzo

Ore 11:30 – Piazza Rossellini – Esibizione della Fanfara “GENNARETTI-LALLI” dell’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione Ladispoli

Ore 12:00 – Piazza Rossellini – Apertura della manifestazione da parte del Sindaco ALESSANDRO GRANDO e della benedizione della sagra da parte di Mons. ALBERTO MAZZOLA.

Ore 16:00 – Giardini Nazareno Fedeli – Presentazione del Libro: Ladispoli – Anteprima di un lungo viaggio nel tempo – Vol. 3

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00: I SUONATORI DEL CIRCONDARIO musica e strumenti etnici

Ore 17:00 – Piazza dei Sapori – Showcooking a cura della CHEF EMANUELA CRESCENZI – PREMIO 5 STELLE DELLA CUCINA

Ore 19:00: Incontro con le città gemellate di Germania, Belgio e Spagna

Ore 21:30 – 00:00 Direttamente da Sanremo: LE VIBRAZIONI

PRESENTA: ALICE LOPEDOTE

LE STRADE CHIUSE E LA VIABILITÀ

L’Amministrazione comunale informa che, in occasione della Sagra del carciofo romanesco che si terrà a Ladispoli dal 14 al 16 aprile, cambierà radicalmente la viabilità.

Dalle ore 5:00 del 14 aprile alle ore 5:00 del 17 aprile:

vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione sull’intera Via Ancona e Via Odescalchi e Viale Italia ( per quest’ultimo è consentito l’attraversamento dalle strade che lo intersecano ad esclusione di Via Fiume)

• Interdetta la circolazione su Via Fiume tratto compreso tra Via Trieste e Piazza M. Marescotti

• Via Trieste tratto compreso tra Via Fiume Via Duca Degli Abruzzi è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso

• Venezia tratto compreso tra Via Fiume e Via Odescalchi è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso

• Via Trento tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca Degli Abruzzi è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso

• Via Duca degli Abruzzi tratto compreso tra Via Trieste e Via Tento è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione dei mezzi di Polizia , Soccorso , Tekneko ed autorizzati;

• L.go delle Capitanerie di Porto (rotonda Via Flavia) è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione dei mezzi di Polizia , Soccorso , Tekneko ed autorizzati;

• Via Lazio tratto compreso tra Via Regina Margherita e il Civico 67 della stessa Via è istituito un divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione ad esclusione dei mezzi autorizzati ovvero i camion refrigerati degli espositori di Piazza dei Sapori;

• Via Regina Margherita tratto compreso tra Via Lazio e Piazza della Vittoria è interdetta la circolazione e la sosta e la fermata con obbligo di rimozione di qualsiasi veicolo ad esclusione dei mezzi di Polizia , Soccorso , Tekneko e veicoli autorizzati;

• Via Amalfi lato ferrovia tratto compreso dal cancello ferroviario fino a 30 mt circa sulla sua destra è istituito un divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione ad esclusione dei mezzi degli espositori Viale Italia muniti di autorizzazione;

• Via Amalfi tratto compreso da Via Trieste e Piazzale Roma è istituto il senso unico con direzione Piazzale Roma ;

• Via Taranto tratto compreso tra Via Suor Maria Spinelli e Piazzale Roma è istituto il senso unico con direzione Via Taranto ad esclusione mezzi servizio urbano , polizia, soccorso , Tekneko ;

• Istituito l’obbligo di svolta a destra sul ponte Bitti per i veicoli provenienti da Via Roma ;

• Istituito l’obbligo di svolta a sinistra verso lungomare Mare Regina Elena per i veicoli provenienti da Via Duca degli Abruzzi ad esclusione dei mezzi di Polizia e Soccorso ;

• Via Flavia tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca degli Abruzzi è interdetta la sosta e la fermata con obbligo di rimozione di qualsiasi veicolo ambo i lati;

• Istituito l’obbligo di svolta a destra o proseguire dritti su Via Flavia altezza Ponte Bitti;

• L’area delimitata dalla ferrovia, al mare e ricompresa tra i due fossi è interdetta alla circolazione dei mezzi di linea Cotral , gli stessi si attesteranno al parcheggio di scambio della Settevene Palo Nord;

• Vietata la sosta e la fermata con obbligo di rimozione dinanzi alle barriere, transenne e/o New Jersey posti agli accessi all’area fieristica.

Inoltre vietata la sosta su via Regina Elena dall’intersezione con Via Flavia ( lato sinistro) fino al primo parcheggio blu; vietata la sosta ambo i lati in Via del Mare dall’intersezione di Via Regina Elena per una profondità di 8 mt.

Dalle ore 05:00 del 12 aprile fino alle ore 05:00 del 17 aprile è vietata la sosta sull’intero parcheggio sito in Via Firenze e circoscritto da un lato da Via Flavia e dall’altro dal fosso Vaccino ( area mercato alimentari).

I NUOVI PERCORSI DEI BUS

Di seguito i percorsi alternativi effettuati dai bus.

LINEA 23: P.zza Aldo Moro (capolinea) – Via Mura Castellane – Viale Manzoni – Via Settevene Palo – Via Aurelia (Poliambulatorio) – Via Settevene palo Nord – Via Taranto (Stazione FS) – Via Flavia – Via Milazzo – Via Spinelli – Via Taranto – Stazione FS – Via Taranto – Via Settevene Palo Nord – Via Aurelia – Via Doganale – Largo Monteverdi – Via Pergolesi – Largo Scarlatti – Via Vivaldi – Largo Vivaldi – Via Vivaldi – Largo Scarlatti – Via A. Boito – Via U. Giordano – Via Doganale – Via Aurelia – Via Palo Laziale- Via Genova – Stazione FS – Via Taranto -Via Settevene Palo Nord – Via Aurelia– Via Settevene Palo – Viale Manzoni – P.zza Aldo Moro (capolinea)

LINEA 27: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Caltagirone (Poste-Istituto Alberghiero) – Via Taormina – Via Cagliari – Via Settevene Palo nord – Via Costantini (Cimitero) – Via A. Moro (Poliambulatorio) – Via Berlinguer (Zona Artigianale) – Via Costantini – Viale California – Via Alabama – Via Georgia – Viale America – Via Settevene Palo Nord – Via Taranto – Via Caltagirone (Poste-Istituto Alberghiero) – Via Taormina – Via Milazzo – Via Spinelli – Via Taranto – Stazione FS Ladispoli (capolinea)

LINEA 28: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Settevene Palo Nord – Via Aurelia – Marina di San Nicola – Via Orione – Piazza Orsa Maggiore – Via Giove – Largo Selene – Cavalcavia FS – Largo delle Sirenette – Via Saturno – Largo Saturno – Via Marte – Via Venere – Largo delle Sirenette – Via del Sole – Cavalcavia Aurelia – Via Aurelia – Via Palo Laziale – Via Genova – Stazione FS Ladispoli (capolinea)

LINEA 29 (Parte 10 minuti dopo l’orario previsto): Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Caltagirone (Poste) – Via Castellammare di Stabia – Via Firenze – Via Claudia – Via Ugo Foscolo – Via Benedetto Croce – Via F.lli Bandiera – Piazza Nazario Sauro – Via Claudia – Via Giovanni XXIII – Via Claudia – Via Nettuno – Via Roma (Torre Flavia) – Via Fontana Morella – Via B. Marini – Viale Campo di Mare – Via S. Angelucci – Via Agylla – Via Fontana Morella – Via Aurelia – Poliambulatorio – Cimitero – Via Settevene Palo Nord – Via Taranto – Via Flavia – Via Milazzo – Via Spinelli – Via Taranto – Stazione FS Ladispoli (capolinea)

LINEA 30: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Settevene Palo Nord – Via Costantini – Via Aldo Moro (Zona Artigianale) – Poliambulatorio – Via Aurelia – Via del Boietto – Via dei Vigneti – Via dell’Olmetto – Via delle Carciofete – Via Casal dei Venti – Via dei Monteroni – Via Acquedotto Statua– Via Aurelia – Cimitero – Via Costantini – Via A. Moro (Zona Artigianale) – Poliambulatorio – Via Aurelia – Via Settevene Palo Nord – Via Taranto – Via Caltagirone (Poste) – Via Taormina – Via Milazzo – Via Spinelli –Via Taranto – Stazione FS Ladispoli (capolinea)

LINEA 31: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Flavia – Via Firenze – P.za Falcone (Comune) – Via De Begnac – Via Caltagirone (PT) – Viale Europa – Viale Mediterraneo – Via Parigi – Via Londra – Via Reykjavik – Via Dublino – Via Helsinki – Via Atene – Via Tirana – Via Budapest – Via Praga – Via Varsavia – Via Mosca – Viale Mediterraneo – Via dei Narcisi – Via dei Gelsomini – Via dei Mughetti – Via delle Camelie – Via delle Mimose – Via delle Primule – Via delle Rose – Via del Campo Sportivo – Via Settevene Palo nord – Viale Europa – Via Caltagirone (PT) – Via Taormina – Via Milazzo – Via Spinelli – Via Taranto – Stazione FS Ladispoli (capolinea)

LINEA 32: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Settevene Palo Nord– Via Aurelia – Fermata CO.TRA.L Palidoro – Via S. Carlo a Palidoro – Via Torre a Palidoro – Ospedale Bambin Gesù – Via Torre a Palidoro – Via S. Carlo a Palidoro – Fermata CO.TRA.L Palidoro – Via Aurelia – Via Palo Laziale – Via Genova – Stazione FS Ladispoli (capolinea)

Venerdì 14 aprile le corse scolastiche delle ore 13:20 – 14:15 – 15:15 della linea 28 transitano sul Lungomare Regina Elena.