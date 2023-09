Sabato 2 settembre ore 21 al Castello di Santa Severa Matthew Lee con “Back to Rock & Love Tour” –

“Vivi il Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio, Assessorato alla Cultura e organizzata dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, sabato 2 settembre, Matthew Lee. Il “Back to Rock & Love Tour” di Matthew Lee è uno degli spettacoli più coinvolgenti ed elettrizzanti del 2023! Definito dalla stampa inglese “The Genius of Rock’n’Roll”, Matthew e la sua band trascineranno il pubblico con un repertorio che, oltre ai brani di Matthew, va dai grandi classici di Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles e Jerry Lee Lewis, fino ad alcuni omaggi a grandi artisti della musica italiana come Modugno, Bennato, Venditti e Concato. Un fiume di note coinvolgenti in uno show irresistibile, fatto di ritmo, passione e stile! Più di 70 show nel 2022 tra Italia, Francia e Emirati Arabi. Attualmente Matthew ha 7 album pubblicati, e il suo “Rock & Love” tour continua in tutto il mondo con date già in calendario in Svizzera, Francia, Stati Uniti, Dubai e naturalmente in Italia!

Il Castello è un complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea, d’intesa con Mic, Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-matthew-lee-back-to-rockn-roll-tour-698470111907?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1

Il programma con tutti i dettagli è consultabile sul sito www.castellodisantasevera.it

Castello di Santa Severa

SS1 Via Aurelia, Km 52,600

Santa Marinella