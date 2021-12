RunDay Ladispoli, donati in beneficenza oltre mille euro

Sport e solidarietà: la gara podistica di Novembre 2021 ha permesso la donazione a favore della struttura sanitaria Hospice Carlo Chenis

Tanto sport, tanto divertimento, tanta voglia di esserci e fare un piccolo-importante gesto: gran parte dei ricavati, circa 1.200 euro, sono già stati devoluti alla struttura sanitaria ‘Hospice Carlo Chenis”.

Sport e solidarietà a Ladispoli: il 7 novembre scorso l’evento sportivo e benefico “RunDay – corriamo per chi non può” non ha significato soltanto un’affascinante corsa podistica di beneficienza per atleti e semplici amatori, ma anche una mano tesa a chi, purtroppo, si trova ospitato presso una delle case di degenza del territorio.

La struttura sanitaria Hospice “Carlo Chenis“ mette a disposizione posti residenziali e domiciliari per altrettanti pazienti con patologie ad andamento cronico evolutivo, per le quali non esistono terapie, o se esistono, sono inefficaci ai fini di stabilizzazione della malattia e del prolungamento significativo della vita.

I risultati della RunDay Ladispoli

Dal punto di vista sportivo, la manifestazione ha visto tagliare il traguardo a tanti atleti. Sul piano agonistico, vincitori del titolo di Primo Assoluto sono stati, nella “categoria uomini” Andrea Azzarelli e nella “categoria donne” Eleonora Bazzoni.

“Grazie alla numerosa partecipazione di tanti concorrenti, più di 400 persone – ha raccontato Cristiano Todaro, uno degli ideatori e organizzatori della RunDay – siamo riusciti a fare divertire, che coinvolgere tutti in gesto di nobile solidarietà. Questa volta abbiamo corso per raccogliere fondi da destinare ad una struttura sanitaria importante nel nostro territorio.Volevamo dare una piccola mano alle persone ospitate dall’Hospice Carlo Chenis e, come sempre, la partecipazione alla RunDay è stata altissima“.

“Vorrei ringraziare – ha proseguito Cristiano Todaro – gli altri organizzatori storici della RunDay Mauro di Giovanni e Luca De Dominici, tutti gli sponsor che hanno sostenuto la manifestazione: Tecno System Appalti S.r.l, Piemme Pharmatech Italia, Il chioschetto zona Artigianale i partner dell’evento come il Comune di Ladispoli e in particolar modo il Sindaco Alessandro Grando e l’Assessore Marco Milani, la straordinaria partecipazione delle Guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli, Roberto Rossi e la Protezione Civile La Fenice Odv, la Federazione Italiana Atletica Leggera, l’Associazione sportiva Run & Smile, il nostro partner tecnico Todaro Sport Ladispoli e poi ovviamente ENDAS Lazio, la ASL ROMA 4 e tutti i partecipanti”.

Prossimi appuntamenti

La vera e propria gara agonistica “RunDay” si correrà a Ladispoli il prossimo 29 Maggio.

La manifestazione sportiva e di solidarietà “RunDay – corriamo per chi non può” è prevista tra ottobre e novembre del 2022, e sarà come sempre aperta alle scuole, alle famiglie e agli amatori.

