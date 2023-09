Roma si prepara all’atto finale di EuroVolley 2023

Roma, l’iconica “Città Eterna”, sarà ancora una volta il palcoscenico della grande pallavolo: qui le quattro migliori squadre dei Campionati Europei maschili 2023 si incontreranno tra soli 7 giorni per disputare semifinali e finali, in programma rispettivamente il 14 e il 16 settembre. I match si disputeranno nella splendida e storica cornice del Palazzo dello Sport, location che vide trionfare proprio l’Italia nella rassegna continentale del 2005 davanti a Russia e Serbia Montenegro.

Lo storico impianto capitolino, dunque, è pronto ad ospitare in questa due giorni di sicuro spettacolo le Final Four della rassegna europea, che è in corso di svolgimento tra Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord. Il 2023 è davvero l’anno dei record per il territorio nazionale: questa, infatti, sarà la prima volta in Europa in cui una Nazione ospita sia i Campionati Europei Femminili sia quelli Maschili, e questo Paese è proprio il nostro, con Roma che decreterà il vincitore del torneo maschile. L’auspicio di tutti è che sul campo della Capitale possa scendere in campo nella fase clou della competizione anche l’Italvolley di Fefè De Giorgi, campione d’Europa e del mondo in carica. Intanto, la nostra nazionale, battendo 3-2 la Germania, ha maturato l’accesso agli ottavi di finale, che si disputeranno tra il 9 e il 10 settembre a Bari. La sfida degli azzurri sarà con la Macedonia del Nord.

Nella cornice dell’infrastruttura realizzata nel 1956 da Pierluigi Nervi e Marcello Piacentini in occasione dei Giochi della XVII Olimpiade di Roma 1960, si terrà anche il gala celebrativo per i cinquant’anni della Confédération Européenne de Volleyball (CEV), organo di governo della Pallavolo e del Beach Volley europei e organizzatore dell’evento.

FIPAV Lazio è impegnata attivamente dal primo momento per confermare ancora una volta Roma al centro di tutte le mappe pallavolistiche del mondo, mostrando agli occhi dell’Europa l’ennesimo tutto esaurito al Palazzo dello Sport, risultato di un grande lavoro organizzativo dello staff e dei tanti e tante volontari e volontarie che FIPAV Lazio ha reclutato in questi mesi di avvicinamento all’evento.

“L’entusiasmo nell’accogliere sul nostro territorio l’ennesimo grande evento di rilevanza internazionale è tanto, ci siamo preparati molto per una sfida come questa e siamo pronti a renderla indimenticabile. La nostra regione si conferma centrale nella pallavolo internazionale: questa è una certezza che ci rende orgogliosi, ma anche molto responsabili di fronte alle istituzioni nazionali ed internazionali, con cui stiamo lavorando da tempo alla riuscita di questa manifestazione. Il nostro lavoro ora però viene arricchito dal campo, dagli atleti in gara e dalle emozioni delle partite che vivremo” – sono le parole del presidente della FIPAV del Lazio, Andrea Burlandi.

“Sono ormai molti anni che la nostra città e la nostra regione sono al centro dei grandi eventi pallavolistici di carattere continentale o mondiale. Questo evento rappresenta una ideale chiusura di un cerchio avviato con la partita inaugurale del mondiale 2018, e ora – nonostante le difficoltà apportate dalla pandemia – il nostro movimento si ritrova ancora più forte e ancora più unito. Siamo davvero protagonisti in positivo. Roma sta rispondendo presente a questa ed altre sfide, e continueremo a farlo in ogni occasione. Vanno ringraziate anche le tante società della nostra Città che hanno fatto sentire la loro passione e che nei prossimi giorni riempiranno il Palazzo dello Sport insieme a quelle di tutta Italia”, queste le dichiarazioni del presidente FIPAV Roma, Claudio Martinelli.

Il vicepresidente nazionale della FIPAV, Luciano Cecchi, ha sottolineato: “Si tratta di una grande occasione per la pallavolo nazionale, non solo per la speranza azzurra di difendere il titolo, ma anche come un grande evento che si lega ai tanti vissuti su tutto il territorio in queste settimane. Chiudere un Europeo a Roma, capitale d’Italia e idealmente dello sport, è un sogno che abbiamo reso realtà grazie al grande lavoro della Federazione e di coloro che dedicano tutte le loro energie a questo sport. Speriamo di poter difendere il titolo nella nostra casa, a maggior ragione perché siamo nell’anno che ci porta alle Olimpiadi, infatti subito dopo gli europei avremo le qualificazioni olimpiche.”

Prima delle Final Four, il calendario generale della seconda fase prevede i seguenti appuntamenti:



Ottavi di Finale in Italia a Bari, 9-10 settembre

Ottavi di Finale “1” (A1 vs C4)

Ottavi di Finale “4” (C2 vs A3)

Ottavi di Finale “2” (C1 vs A4)

Ottavi di Finale “3” (A2 vs C3)





Ottavi di finale a Varna, 8-9 settembre

Ottavi di Finale “5” (B1 vs D4)

Ottavi di Finale “8” (D2 vs B3)

Ottavi di Finale “6” (D1 vs B4)

Ottavi di Finale “7” (B2 vs D3)

Nei Quarti di finale (a Bari e a Varna) si affrontano le squadre vincitrici che hanno disputato gli ottavi nello stesso paese. Questo lo schema degli incroci.



Quarti di finale a Varna, 11 settembre

QF3: Vincitrice Ottavi 5 vs 8

QF4: Vincitrice Ottavi 6 vs 7



Quarti di finale a Bari, 12 settembre

QF1: Vincitrice Ottavi 1 vs 4

QF2: Vincitrice Ottavi 2 vs 3





Il programma romano, invece, sarà il seguente:

Semifinali a Roma, 14 settembre

Semifinale 1: Vincente QF1 – Vincente QF4

Semifinale 2: Vincente QF2 – Vincente QF3



Finali a Roma, 16 settembre

Finale 3/4 ore 18.00

Finale 1/2 ore 21.00

Per tutte le info consultare il sito ufficiale della FederVolley