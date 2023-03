Roma, nuora e suocera in società: drogano e derubano 12 anziani

160 mila euro rubati in sette mesi, la 51enne, parte del duo di delinquenti, era già stata condannata per omicidio

Natascia Glaudi, 51 anni, e Meghi Lucchesi, 30 anni, sono finite in carcere per aver commesso una serie di furti ai danni di anziani sotto effetto di sonniferi. La donna più adulta era già finita in carcere per omicidio preterintenzionale proprio perché, durante una delle sue malefatte, più di dieci anni fa, un’anziana aveva perso la vita.

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio, però questa volta sono intervenute le forze dell’ordine che grazie ad un’indagine hanno scoperto una serie di furti messi a segno tra il 2022 e il 2023. Il gip di Roma Andrea Fanelli, nell’ordinanza cautelare parla di “assoluta insensibilità” ed “estrema pericolosità”. e accuse per le indagate sono rapina e lesioni aggravate, furto in abitazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.

Il modus operandi era sempre lo stesso: le due si offrivano disponibili e gentili con gli anziani ai quali veniva offerto aiuto fuori dai supermercati, dalle poste o dai negozi. Arrivava poi l’offerta di un po’ di compagnia e l’ingresso nell’abitazione. Di lì, il sonnifero e i furti con annessi prelievi in banca.