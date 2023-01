Ad annunciarlo gli esponenti della Lega Giannini e Giammusso: “Abbiamo potuto appurare con certezza che questo intervento è in fase di redazione da parte di Città Metropolitana, con fondi dedicati”. I due avevano presentato un’interrogazione a Palazzo Valentini appoggiando una raccolta firme di cittadini

Roma, la strada provinciale Braccianese sarà riqualificata –

“La strada provinciale Braccianese sarà oggetto di riqualificazione. – Lo comunicano in una nota gli esponenti della Lega, Daniele Giannini, consigliere regionale, e Antonio Giammusso, capogruppo in Città Metropolitana – Quindi anche il tratto di variante, cosiddetto “bis”, che ricade nel territorio di Roma, in particolare tra il bivio di via Cassia e la stazione della linea FL3 “Olgiata”, da tempo ammalorato da buche e avvallamenti pericolosi”.

“Sulla questione – proseguono – su cui si era concentrata anche una recente raccolta firme di centinaia di residenti, da noi presa in carico, era stata proprio recentemente presentata una interrogazione a Palazzo Valentini per richiedere, appunto, interventi urgenti di manutenzione stradale.

Abbiamo potuto appurare con certezza che questo intervento è in fase di redazione da parte di Città Metropolitana, con fondi dedicati.

Ma non solo, nell’ambito della riqualificazione delle periferie Giubileo 2025, la Braccianese è stata inserita quale intervento essenziale ed indifferibile e quindi Anas, in qualità di soggetto attuatore, effettuerà la manutenzione straordinaria della strada per tutti i 31 km, in orario notturno per non arrecare disagi alla viabilità.

Un’ottima notizia per i residenti della periferia nord di Roma – concludono Giannini e Giammusso – ma anche per le decine di migliaia di pendolari che, dai comuni limitrofi al lago di Bracciano, si riversano con l’auto verso la Capitale”.