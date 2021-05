Roma, 23enne accoltellato. E’ grave

Share Pin 4 Condivisioni

La lite con un coetaneo probabilmente per una ragazza

oma, accoltellato per ragazza: è grave

Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato, sembrerebbe come conseguenza di una lite ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. E’ accaduto a Roma, nel quartiere San Lorenzo, una delle zone della movida capitolina.

Sul posto è intervenuta la polizia, che poco dopo ha arrestato un coetaneo della vittima con precedenti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe avvenuta per una ragazza.

Il ragazzo arrestato dovrà rispondere di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.