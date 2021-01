Share Pin 0 Condivisioni

Sono ben 283 i codici Ateco ammessi al contributo “Ristoro Lazio Irap”

“Ristoro Lazio Irap”, da lunedì al via le domande –

“Ristoro Lazio Irap”, da lunedì al via le domande

Sono ben 283 i codici ateco ammessi al contributo, a fondo perduto, previsto dal “Ristoro Lazio Irap”.

Cinquantuno milioni di euro che serviranno per sostenere la liquidità delle attività economiche del Lazio appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi economica provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell’attività.

“Dalle 10:00 di lunedì prossimo, 11 gennaio, i liberi professionisti, titolari di partita iva e le micro, le piccole medie imprese, potranno partecipare al bando per un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 25:000 euro – spiega l’assessore al Commercio, Attività Produttive e Comunicazione, Francesca Lazzeri – la partecipazione al bando sarà possibile solo in via telematica agli appartenenti ai codici ateco interessati dalla misura economica.”

La scadenza per la richiesta al“Ristoro Lazio Irap” scade lunedì 8 febbraio, salvo esaurimento risorse prima di quella data.

Tutte le informazioni digitando http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/?vw=documentazioneDettaglio&id=56247