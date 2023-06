L’appuntamento è per giovedì 22 giugno alle ore 18:30 a Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria

“Un anno indimentiCabile”, la Rim Sport Cerveteri di pallacanestro a Sala Ruspoli –

“Dopo una stagione travolgente, con un susseguirsi di vittorie che l’ha portata alla promozione in Serie C Unica, la squadra di pallacanestro maschile della Rim Sport Cerveteri, giovedì 22 giugno alle ore 18:30 sarà nei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria per un saluto di fine stagione a tutta la città e per dare l’appuntamento al prossimo campionato. Interverranno la Dirigenza della squadra e i giocatori, artefici di una pagina meravigliosa dello sport della nostra città”. Ad annunciarlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

“Abbiamo voluto chiamare questo appuntamento pubblico con il nome più appropriato dopo una stagione come quella appena trascorsa, ‘un anno indimentiCabile’ – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – l’evento di Sala Ruspoli sarà occasione per ripercorrere i momenti più belli del campionato ma anche per conoscere i progetti che la Rim Sport ha per il futuro, sia per la squadra di pallacanestro maschile, che per tutte le altre discipline. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare. Rappresenterà anche un modo conviviale per ringraziarli per le belle emozioni che ci hanno regalato e per fare loro un augurio per il prossimo campionato”.