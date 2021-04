“Rifiuti Civitavecchia: a distanza di quasi un anno siamo ancora in una situazione di stallo”

Share Pin 1 Condivisioni

Il Comitato “MiRifiuto” lancia una petizione in cui si chiedeva di ritirare la delibera 47 che “decideva di revocare la raccolta porta a porta in zona 2 e sostituirla con la meno profittevole raccolta stradale”

A distanza di quasi 1 anno dalla delibera di giunta 47 del 2020 che decideva di fatto di revocare la raccolta porta a porta in zona 2 e sostituirla con la meno profittevole raccolta stradale,siamo ancora oggi in una situazione di stallo.

Sin da subito la città si è mostrata assolutamente contraria a questo provvedimento tanto che a distanza di pochi giorni è partita una campagna a favore del porta a porta da parte di moltissimi cittadini indignati.

Come Comitato MiRifiuto abbiamo lanciato una petizione sottoscritta tramite i social da oltre 2000 persone in pochissimi giorni, depositata poi in occasione del sit-in al comune in cui si chiedeva a gran voce di ritirare la delibera 47; inoltre abbiamo organizzato una manifestazione con la partecipazione di tutta la città, le varie associazioni ambientaliste e il coinvolgimento delle forze politiche di minoranza seguita da una serie di flash mob in tutte le zone interessate dalla delibera.

Tutto questo ha solamente sensibilizzato maggiormente la cittadinanza sempre più indignata senza suscitare il minimo interesse da parte del Sindaco Ernesto Tedesco.

Da allora la raccolta differenziata ha subito un forte calo di qualità, ricordiamo che dopo pochissimi mesi dall’avvio in tutta la città la percentuale di rifiuti differenziati aveva raggiunto la quota del 75%, ed i provvedimenti tanto decantati tutto erano tranne che migliorativi.

Ricordiamo tra i tanti interventi negativi il cambio del calendario senza alcuna comunicazione, la riduzione di un giorno di raccolta della plastica, sostituito con la raccolta itinerante del sabato, l’obbligo di comunicazione per la raccolta del cartone da parte delle attività commerciali per non parlare della mancanza di controllo sui conferimenti.



Oggi torniamo finalmente a parlare di raccolta differenziata grazie ad una mozione depositata dal gruppo consiliare del M5S che chiede ufficialmente al consiglio comunale di ritirare la tanto discussa delibera 47, e chiede inoltre di avviare la tariffa puntuale con il quale i cittadini più meritevoli pagherebbero la tariffa in base alla quantità di rifiuti indifferenziati conferiti.

Ci auguriamo che oggi ,come lo scorso anno, anche le altre forze politiche sostengano a gran voce la nostra richiesta di riportare la raccolta differenziata ai livelli di performance di una città degna degli standard europei.

COMITATO “MiRifiuto”