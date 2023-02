“Lei ha i requisiti per recuperare 715 euro di tasse”, ma è una truffa

Diversi i cittadini del litorale che hanno ricevuto la mail da parte del “fantomatico” Inps

“Lei ha i requisiti e le condizioni per recuperare l’importo di 715 euro sulle tasse e/o contributi pagati nell’anno 2022”.

Così in una mail arrivata a molti utenti, a nome dell’Inps. Peccato però si tratti della solita truffa online.

Nel documento inviato per posta elettronica infatti, il fantomatico ente nazionale di previdenza sociale spiega come, sebbene l’utente avesse diritto ai 700 euro, i dati in loro possesso non consentivano di accreditarli sul conto. Da qui la richiesta di cliccare su un link contenuto all’interno della mail per fornire i dati richiesti così da ottenere la somma.

Ovviamente, come spiegato sopra, non si tratta dell’Inps che anzi chiarisce come si tratti di una truffa.

Dall’Ente inoltre si raccomandano di adoperare la prudenza di rito consiglia di non cliccare su eventuali collegamenti esterni contenuti in email o sms presumibilmente trasmessi da Inps, di non scaricare file allegati in formato “.exe”, di verificare sempre il mittente della comunicazione; di consultare sul sito dell’Inps, il vademecum “Attenzione alle truffe” periodicamente aggiornato con le ultime segnalazioni pervenute e di informare, in caso di ulteriori dubbi, il contact center (803.164 da fisso, ‘6.164.164 da cellulare) o i profili social ufficiali dell’istituto per un’ulteriore verifica.