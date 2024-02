Relax Apartments, la nuova realtà per affittare in maniera sicura con alti guadagni

Gli affitti turistici e a breve termine funzionano 12 mesi l’anno grazie al property management

Hai una seconda casa al mare o in città? Vorresti aumentare i tuoi guadagni tutto l’anno?

Allora sei nel luogo giusto.

Parliamo oggi di “property management“, ovvero della gestione di un immobile svolta da una società specializzata, per conto del proprietario stesso.

Spesso i titolari di un immobile non riescono infatti ad avere sotto controllo le diverse incombenze relative all’universo degli affitti o a massimizzare il valore del proprio immobile per tutto l’anno solare.

E qui entra in gioco la Relax Apartments, che coi suoi properties manager ha il ruolo chiave di gestire e tutelare l’immobile, non solo conservandone in modo ottimale le condizioni ma anche accrescendone il valore sul mercato degli affitti a breve termine ad uso turistico o provvisorio, per tutto l’anno e senza rischi legati alle dinamiche di lungo termine.

Obiettivo principale di Relax Apartments, è quindi che l’immobile generi una rendita elevata per il proprietario e solo di conseguenza per il gestore, non essendoci costi di accesso al servizio ma solo guadagni legati ad una perfetta macchina creata per limitare ogni tipo di rischio.

La figura del property manager di Relax Apartments offre un apporto molto importante a vari livelli, per svolgere il quale è necessario avere una preparazione completa nel real estate e una profonda conoscenza del mercato stagionale e dei flussi in relazione alle varie località.

È infatti necessario che il manager abbia una visione completa delle evoluzioni del mercato, dei servizi che permettono di accrescere il valore della tua casa agli occhi dei visitatori e alla corretta e non facile gestione dei rapporti con le piattaforme telematiche quali booking, Airbnb, Vrbo ed il web in generale come catalizzatore di richieste e di target specifico alto spendente.

Un servizio chiavi in mano quello di Relax Apartments, che parte dalla valutazione dell’immobile alla corretta promozione della proprietà alle migliori condizioni sul mercato degli affitti, sempre in tempo reale come si richiede nell’attuale mercato.

Un servizio a zero pensieri per il proprietario, che va dalla riscossione dell’affitto al monitoraggio dei pagamenti, passando per la gestione chiavi in mano di necessità pratiche quali contabilità, assolvimento degli obblighi giuridici, fiscali, burocratici e amministrativi.

In particolare sul litorale a nord di Roma Relax Apartments gestisce già numerosi immobili, i cui proprietari hanno visto aumentare le loro rendite annuali senza preoccuparsi del check in, check out, trattative con gli ospiti, pulizia e manutenzione ordinaria compresi interventi in somma urgenza, pulizie iniziali e finali, selezione degli inquilini e quant’altro.

Quindi, se hai una casa al mare, perché affittarla solo d’estate?

Rivolgiti a Relax Apartments per un colloquio gratuito e senza impegno e richiedi una valutazione gratuita del tuo immobile sul mercato degli affitti.

Poi mettiti comodo e aspetta i guadagni che Relax Apartments ti farà aumentare notevolmente con tanto di report periodico al proprietario dell’immobile, con dati, cifre, statistiche, oltre ad una costante consulenza su come migliorare la propria redditività grazie a piccoli accorgimenti tecnici.

