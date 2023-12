Regolamento antenne a Cerveteri: accolti 2 emendamenti presentati dall’opposizione

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nella seduta consiliare del 30 novembre è stato approvato all’unanimità il nuovo regolamento per l’istallazione di antenne di telefonia mobile (stazioni radio base) nel comune di Cerveteri, aggiornato alle ultime disposizioni di legge nazionali e regionali. Al riguardo i consiglieri di opposizione avevano presentato tre emendamenti finalizzati ad una maggiore garanzia di trasparenza e informazione nei confronti dei cittadini. Quanto sopra, in virtù dei noti fatti che dimostrerebbero a tutto campo, che il precedente regolamento nonostante fosse in vigore, per un motivo o per l’altro risulterebbe essere stato sempre disatteso (basti vedere l’ ultima antenna istallata in data 16 novembre) nonostante la moratoria in corso annunciata in più circostanze dal sindaco nell’ attesa dell’approvazione del nuovo regolamento. Disposizione questa del sindaco Gubetti alla quale, come già detto, non hanno fatto seguito né fatti né giustificazioni in merito, nonostante specifica richiesta di informazioni avanzata al riguardo in fase di commissione e durante il consiglio comunale di cui sopra. Dei tre emendamenti presentati dai consiglieri di opposizione, di cui ero relatore (Bucchi FDI) ne sono stati accolti 2 che vanno a modificare l’art. 14 relativo alla pubblicità dei nuovi impianti dove viene aggiunto …ai canali di informazione già previsti; e a mezzo agenzie di stampa locali…. e dell’art. 17. Vigilanza e controllo dove viene aggiunta la dicitura; …il comune svolgerà azioni di monitoraggio periodiche dei siti h.24 almeno una volta l’anno… Respinto, invece, l’emendamento di modifica all’articolo 10 dove si chiedeva di aggiungere a far parte del Comitato di valutazione permanente oltre al Sindaco, all’assessore e al delegato all’ambiente un rappresentante dell’opposizione o comunque due esponenti del consiglio comunale ad ulteriore garanzia di trasparenza e maggior informazione ai cittadini e ai componenti dei gruppi consigliari”.