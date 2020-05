Condividi Pin 11 Condivisioni

Con l’arrivo della fase 2 per ristoratori e commercianti arriva una nuova soluzione che permetterà alle attività commerciali di ripartire

Regione Lazio: dal 4 maggio via al take away

Con l’arrivo della fase 2 che entrerà in vigore dal 4 maggio, per ristoratori e commercianti arriva una nuova soluzione che permetterà alle attività commerciali di ripartire, indossando guanti e mascherine, stando attenti al distanziamento e al divieto di consumo all’interno del locale.

Si potrà ordinare con il take away, ovvero gli esercizi commerciali avranno la possibilità di rimettersi in marcia, preparando gli ordini per i clienti, procedendo con pacchetti da asporto.

E’ importante rispettare le norme di sicurezza e soprattutto non dare forma agli assembramenti. L’esercizio commerciale deve essere inoltre igienizzato per intero e reso sicuro in qualsiasi momento.

Queste regole sono contenute nel vademecum della Regione Lazio.