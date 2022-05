Regione Lazio, 70 milioni per i ricercatrici, ricercatori e assegnisti

“Una bellissima notizia. È finalmente online #FareRicerca, il nuovo bando dedicato a ricercatrici, ricercatori e assegniste/i di ricerca della Regione Lazio, su cui investiremo 10 milioni di euro l’anno per i prossimi 7 anni. Si tratta di una misura strategica alla quale teniamo moltissimo, per dare più valore a un ecosistema di 14mila persone, talenti e scienziati da cui vogliamo ripartire per costruire una regione più forte, più competitiva, più inclusiva”.

Così l’assessore regionale Paolo Orneli che aggiunge: “Con questo bando mettiamo a disposizione premi annuali di 2mila euro per le monografie e/o le pubblicazioni su riviste open access o in abbonamento. Vogliamo contrastare la fuga di cervelli, attrarre nuovi ricercatori e ridurre il gap retributivo esistente tra il nostro ed altri ecosistemi della ricerca. Questa è un’idea di futuro, investire sul talento e sulla conoscenza per generare una nuova stagione di progresso, ridurre le disuguaglianze e far vivere meglio le persone”.

Qui il bando: https://www.regione.lazio.it/notizie/pubblicato-bando-Fare-Ricerca?fbclid=IwAR3blSwFqnaa-p_RV5_Odj3YFUKw8kZ4fhAXnmdc8_qHPvQv3EgxcHviTwE