Regionali 2023, Tidei: “Grazie a Zingaretti per il lavoro svolto” –

“Un ringraziamento convinto a Nicola Zingaretti per il lavoro svolto. Sono stati dieci anni di buon governo e di risultati importanti, anche in un momento drammatico come quello della pandemia. Gli oltre 17 miliardi di euro di investimenti in programma per i prossimi anni testimoniano la concretezza dell’azione amministrativa.

Ora non disperdiamo questo grande lavoro. Alessio D’Amato è la persona giusta per guidare il centro sinistra nella competizione elettorale e per affrontare con determinazione e competenza le tante sfide che attendono il Lazio nei prossimi anni.

Insieme a D’Amato si potrà proseguire il percorso di vicinanza ai territori, alle imprese e alle persone che abbiamo costruito in questa legislatura. A iniziare dai temi sociali ed economici e con lo sguardo proiettato al futuro, per una Regione sempre più competitiva, solidale e moderna.

Mi auguro che con una candidatura così autorevole e competitiva si riesca a partire subito, senza perdere ulteriore tempo”.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale e coordinatrice del Lazio di Italia Viva Marietta Tidei.