Ragazze e ragazzi della S.S. Lazio di Rugby e di Hockey su prato donano il sangue al Gemelli

Dal mondo dello sport, con un gesto concreto, un nuovo importante messaggio trasmesso in favore della salvaguardia della vita e del suo bene più prezioso.

Lunedì 25 marzo 2024, infatti, presso il Policlinico Gemelli di Roma 30 giocatori della Lazio di Rugby e di Hockey su prato, 10 ragazze e 20 ragazzi, hanno donato sangue presso il Policlinico Gemelli di Roma.

L’iniziativa si inserisce in un rapporto di collaborazione stabilito tra la Società Sportiva Lazio, nelle sue molteplici discipline agonistiche espresse e l’Associazione Donatori Sangue “F. Olgiati” ODV, attraverso lo stesso Policlinico Gemelli.

Organizzatore della collaborazione il prof. Andrea Urbani, Professore ordinario di Chimica, Biochimica e Biologia Molecolare Clinica presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, già giocatore di rugby.

Da loro estremamente gradito, in segno di riconoscimento per il gesto compiuto, donate maglie dell’Olgiati ai giovani sportivi donatori, alle quali è da aggiungersi la consegna del distintivo per coloro che si sono iscritti all’Associazione Olgiati, come donatori frequenti di sangue.

Al termine, per riprendere le dovute energie, necessarie nello sport come nella vita, offerta ai ragazzi pizza con mortadella, il tutto all’interno di un contesto che vedrà l’esperienza avvenuta lo scorso lunedì ripetersi in futuro in vari periodi per almeno tre volte l’anno.

