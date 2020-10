Share Pin 3 Condivisioni

Da oggi fino a fine mese saranno quattro gli svincoli interessati dai lavori e che chiuderanno

Raccordo anulare, lavori in 4 svincoli: 10 giorni di passione per i pendolari

Giorni di passione per i pendolari che si spostano in auto lungo il Gra per raggiungere il proprio posto di lavoro.

Da oggi fino a fine mese l’Anas effettuerà lavori su ben quattro svincoli che si immettono sul raccordo sulle strade consolari e viceversa e in particolare:

VIA DEL MARE. Da questa sera alle 6 del 31 ottobre sarà chiusa l’uscita del Gra direzione interna presso via del Mare (altezza Tor di Valle).

VIA CRISTOFORO COLOMBO. Da questa sera alle 6 del 31 ottobre il cantiere non renderà utilizzabile la rampa di immissione dalla corsia direzione esterna del Gra alla via Cristoforo Colombo (altezza Torrino – Mezzocammino).

VIA PONTINA. Dalle 21 di questa sera alle 6 del 31 ottobre chiude lo svincolo 26 del Gra direzione interna di immissione alla via Pontina (zona Mostacciano).

VIA LAURENTINA. Dalle 21 di oggi, fino alle 6 del 30 ottobre sarà chiusa sia l’entrata che l’uscita dal Gra con la via Laurentina (zona Tor Pagnotta – Castel di Leva).

L’andamento dei lavori potrà essere seguito attraverso gli annunci specifici pubblicati sul portale Luceverde Roma.