Grande successo per la Raccolta alimentare di ProCiv Cerveteri e Runners

Volontari impegnati davanti la Coop e il Conad City, tantissime le donazioni da parte della cittadinanza per le famiglie di Cerveteri in difficoltà

Un’ondata di solidarietà. È quella che sabato 25 marzo davanti i supermercati Coop e Conad City di Cerveteri ha travolto i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri e le atlete e atleti della Cerveteri Runner di Loredana Ricci, impegnati per l’intera giornata in una maxi raccolta alimentare in favore delle famiglie in difficoltà di Cerveteri.

Carrelli pieni di pasta, riso, passate di pomodoro, tonno, legumi, biscotti e prodotti per la colazione, tutto l’occorrente per consentire alla Protezione Civile Comunale di comporre i pacchi di prima necessità da destinare a quella fascia di popolazione più fragile e che necessita di un sostegno immediato e concreto.

Appena terminata la raccolta, i Volontari di Protezione Civile hanno provveduto ad immagazzinare i prodotti donati dalla cittadinanza e già in queste ore inizieranno le attività di consegna coordinandosi con l’Ufficio dei Servizi Sociali.

Soddisfatta del risultato ottenuto dalla raccolta, la Consigliera comunale di Cerveteri e Presidente della Commissione Sanità, assistenza, Servizi Sociali e Protezione Civile, che nella mattinata ha presidiato il punto di raccolta della Coop insieme ai Volontari Prociv.

“Ringrazio tutta la cittadinanza di Cerveteri per la grande generosità manifestata anche in questa occasione – ha detto Adele Prosperi – nonostante l’aumento dei costi della vita di tutti i giorni, Cerveteri ha confermato la propria sensibilità nei confronti di queste iniziative non facendo mancare il proprio sostegno. Siamo chiaramente consapevoli che non sarà il pacco alimentare a risolvere tutte le difficoltà delle famiglie, ma speriamo possa in ogni caso rappresentare un valido aiuto”.

“Con l’occasione, ci tengo a ringraziare tutti i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri e il Responsabile Renato Bisegni, persone meravigliose, infaticabili, sempre in prima linea per il nostro territorio e costantemente operativi su tutti i fronti. Allo stesso tempo, rivolgo una menzione speciale a Loredana Ricci e a tutto il gruppo di atletica di Cerveteri: ancora una volta, Loredana e i suoi allievi, si sono dimostrati non soltanto campioni nello sport ma anche campioni nella solidarietà. A tutti loro, grazie davvero di cuore”.

Per informazioni o per ogni necessità di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune di Cerveteri, contattare lo 0689630209, mentre per entrare in contatto con la Base operativa del Gruppo Comunale di Protezione Civile, chiamare lo 0699207060.

