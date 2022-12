R. Lazio, Califano: “Nuovi fondi per tagliare le rette degli asili nido”

La Regione mette a disposizione dei cittadini dieci milioni finalizzati ad abbattere il costo delle rette degli asili nido

“La Regione prosegue nell’azione di sostegno alle famiglie mettendo a disposizione dei cittadini dieci milioni di euro attraverso l’erogazione di Buoni Servizio finalizzati ad abbattere il costo delle rette degli asili nido che si trovano nel Lazio per l’anno educativo 2022/2023”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano che sottolinea come “a poter fare domanda sono i nuclei familiari con figli di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, iscritti ad un servizio educativo del territorio regionale accreditato o che abbia effettuato richiesta di accreditamento, e con un Isee pari o inferiore ai 60mila euro”.

“La Regione Lazio, in questi anni di guida del centrosinistra – sottolinea Califano – è diventata un modello di welfare, sostenendo le famiglie con politiche innovative, favorendo le politiche di conciliazione della vita con il lavoro e investendo sui servizi alla prima infanzia. Tra le misure adottate, oltre agli aiuti per pagare le rette degli asili nido, vorrei ricordare i buoni baby-sitting, i buoni per il materiale scolastico, gli incentivi alle assunzioni delle donne. Dare supporto ai giovani e alle famiglie per far diventare i figli delle grandi opportunità e non dei vincoli, è l’obiettivo che ci siamo sempre prefissati nella nostra azione di governo. I figli sono la gioia della famiglia, ma anche il futuro della nostra comunità, e in questo momento di difficoltà vogliamo ancora una volta far sentire ai cittadini del Lazio la nostra vicinanza e il nostro sostegno”.

Le domande possono essere presentate esclusivamente on-line, a partire dal giorno oggi, 15 dicembre 2022, accedendo all’apposita piattaforma della Regione Lazio “efamily”: https://buoninido.efamilysg.it/