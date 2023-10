Protezione Civile, nelle piazze del Lazio le buone pratiche di ‘Io non rischio’

Sabato 14 e domenica 15 ottobre anche la Regione Lazio partecipa alle giornate nazionali della campagna ‘Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile’ con l’obiettivo di informare circa le risposte più appropriate a determinate situazioni di grande pericolo

“Io non rischio” ha l’obiettivo di informare e preparare le famiglie, le scuole e le aziende a rispondere nella maniera appropriata a determinate situazioni di grande pericolo, come gli incendi boschivi, e ad eventi calamitosi, come terremoti, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche.

La due giorni, che chiuderà la settimana nazionale della Protezione Civile, porterà migliaia di volontarie e volontari ad animare i punti informativi in tutta Italia, in oltre mille piazze, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

“Io non rischio” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento della Protezione civile con Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), Reluis (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica), Fondazione Cima (Centro internazionale in monitoraggio ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci, Associazione nazionale comuni italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.

Oltre al punto informativo, anche quest’anno i cittadini possono visitare le piazze digitali utilizzando l’hashtag #iononrischio2023.

Queste le piazze dove saranno presenti i volontari:

Roma Capitale

Colosseo

Piazza di Porta San Giovanni

Piazza Don Bosco

Piazza San Cosimato

Piazza di Villa Carpegna

Piazza del Popolo

Via Laurentina 865

Piazza Anco Marzio

Largo dei Cappellani Militari

Città Metropolitana di Roma Capitale

Castelnuovo di Porto – Piazza V. Veneto

Fonte Nuova – Piazza Padre Pio

Genzano di Roma – Piazza Tommaso Frasconi

Lariano – Piazza S. Eurosia, 1

Monterotondo – Passeggiata Valerio Nobili

Nettuno – Piazza Cesare Battisti 1

Pomezia – Piazza Indipendenza

Subiaco – Piazza del Campo

Tivoli – Piazza Garibaldi

Albano Laziale – Piazza Pia

Vicovaro – Piazza San Pietro

Provincia di Frosinone

Arpino – Piazza Municipio

Paliano – Piazza Sandro Pertini (2 piazze)

Paliano – Piazza XVII Martiri (2 piazze)

Pescosolido – Corso Umberto I n. 1

Sora – Piazza Santa Restituta

Torrice – Piazza Guglielmo Marconi

Piedimonte San Germano – Piazza Municipio 1

Provincia di Latina

Minturno – Via Lungomare Nazario Sauro

Lenola – Piazza Cavour

Spigno Saturnia – Piazza Dante 6

Provincia di Rieti

Torricella in Sabina – Via Santa Maria

Provincia di Viterbo

Bolsena – Piazza Matteotti