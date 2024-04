Primo torneo di beach volley per gli studenti del Di Vittorio

Prof. Calato: “E’ una tradizione cui non vogliamo rinunciare”

Uno sport dalle origini “antiche”, nato nei paradisi tropicali ma presto esportato in tutte le spiagge del mondo: è il beach volley che, dalle Isole Hawaii, ha raggiunto ogni continente diventando in poco tempo lo sport più amato dai giovani, soprattutto d’estate. Al punto che, per non ridurlo ad una disciplina sportiva solo “stagionale”, sempre più società hanno cominciato ad organizzare tornei invernali che riscuotono un successo straordinario. A quanto pare, la data di nascita si collocherebbe nel 1915 e solo nel 1930 fu disputata la prima partita a Santa Monica tra due coppie di giocatori.

E martedì 15 aprile anche gli studenti dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” si sono voluti cimentare con la “pallavolo da spiaggia” in un torneo che ha visto fronteggiarsi la 4^ A AFM e la 5^ KA. “E’ una tradizione cui non vogliamo rinunciare – ha spiegato la Prof.ssa Bruna Calato, Docente di Scienze Motorie che ha partecipato insieme alla collega Prof.ssa Gabriella Moriggi all’iniziativa promossa dalla Prof.ssa Elisa Colombo – perché rappresenta il modo migliore per salutare l’arrivo dell’estate nello spirito di un sano agonismo che riesce a coniugare la “prestazione sportiva” al contatto con la natura. Ringraziamo dunque lo Stabilimento “Molto” di Ladispoli per la sua ospitalità. Davvero difficile – ha aggiunto la Prof.ssa Calato – decretare il vincitore, perché si è trattato di una competizione fra “pari” come dimostrano i punteggi delle 5 partite disputate che hanno riportato gli stessi punteggi: 25/15 e 25/21 per la 5^KA, poi 25/21 e 25/15 per la 4^ A AFM e, infine, 25/21 per la 4^ A AFM.

È stata una bellissima giornata di sport e di fair play. Bravissimi a tutti!”