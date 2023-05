Presentato in Senato il “Sedotta e Sclerata Show 2”

L’evento andrà in scena il 30 maggio presso il teatro Quirino

Oggi nella Sala “Caduti di Nassirya” presso il Senato della Repubblica si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento Sedotta e Sclerata Show 2, che andrà in scena al teatro Quirino di Roma in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla.

Hanno preso parte il Senatore Andrea De Priamo, la Presidente dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale On. Svetlana Celli, il Dott. Gianluca Pedicini Presidente Nazionale della Conferenza delle persone con SM di AISM, la Dott.ssa Ileana Speziale Presidente dell’Associazione Libera Civitas, il Maestro d’Orchestra Gerardo Di Lella. A moderare la Conferenza il presentatore RAI Savino Zaba.

“Sedotta e Sclerata Show 2, ha affermato la Presidente Celli, è un progetto da prendere ad esempio come approccio alla tematica della sclerosi multipla. Istituzioni e Associazioni devono lavorare all’unisono per affrontare concretamente i problemi della disabilità, in questo caso della sclerosi multipla”

Dello stesso avviso, il Senatore De Priamo che afferma: “la politica, maggioranza e opposizione,deve unirsi in modo trasversale per affrontare con strumenti di sostegno la Ricerca Scientifica in tema di salute. Il Progetto di Ileana Spezialevà nella direzione della sensibilizzazione sociale con messaggi chiari, per far acquisire consapevolezza e conoscenza della sclerosi multipla ma senza pregiudizi” Il Presidente Pedicini nel suo intervento ha tracciato i tanti interventi che porta avanti AISM su tutto il territorio nazionale con le varie articolazioni territoriali, aggiungendo che “attraverso la Fondazione, FISM, stiamo cercando di raggiungere forme di terapia personalizzate, che possano fronteggiare la sclerosi multipla in tutte le varie rappresentazioni”.

Il Maestro Di Lella ha voluto sottolineare l’importanza dello strumento delle arti quale volano di emozioni che aiutano e sostengono le persone con disabilità.

Savino Zaba, illustrando il programma della serata del 30 maggio al Quirino, ha spiegato: “Sedotta e Sclerata Show2, è un “galà di sensibilizzazione” dalle mille tonalità artistiche: dalla musica lirica alle letture teatrali, dalla comicità alla musica “pop” più amata, fino a spingersi tra le righe di grandi maestri italiani della poesia o tra i tasti e le corde di irrefrenabili virtuosi della “musica-divertimento””.

A chiudere la Conferenza Stampa l’ideatrice di questo progetto, la scrittrice e giornalista Ileana Speziale, affetta da sclerosi multipla, la quale ha illustrato il suo personale percorso di vita e gli strumenti che ha utilizzato per aiutare sé stessa e sensibilizzare gli altri: Sedotta e Sclerata Ballet 2021; Sedotta e Sclerata Show1 2022 e quest’anno Sedotta e Sclerata Show2.

“Questo è il terzo anno consecutivo che realizziamouna campagna di sensibilizzazione sociale in tema di sclerosi multipla attraverso il mondo degli artisti e sempre di più mi convinco che le emozioni aiutano a vivere e a stare meglio. Spero che la mia storia possa essere da esempio per tanti, perché la vita è straordinaria e va vissuta appieno…. Verso i sogni ed oltre”

Presenti alla Conferenza Stampa parte degli artisti che si esibiranno nello Show del Quirino: il ballerino Andrea Cavalieri, il cantautore Gianmarco Carroccia, il Maestro arrangiatore Roberto Fabbri.

La manifestazione è promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Libera Civitas con il Patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Regione Lazio, Presidenza dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.