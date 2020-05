Condividi Pin 1 Condivisioni

Nonostante il periodo di emergenza l’evento creato 27 anni fa dal Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host non si è fermato

Poster per la Pace, tema di quest’anno “Il cammino della pace” – Nonostante il periodo di emergenza la macchina del poster per la Pace, evento creato ormai 27 anni fa dal Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host, non si è fermato. Il concorso internazionale invita ormai da decenni giovani di età compresa tra gli undici e i tredici anni ad esperimere in maniera creativa la loro visione di pace. Tema del concorso per l’anno scolastico in corso è Il cammino della pace.

Il concorso ha permesso agli studenti di condividere con gli altri la propria idea di pace, allo scopo di favorire la tolleranza e la comprensione tra le diverse culture.

Le scuole coinvolte hanno abbracciato il territorio di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere e Santa Marinella ed hanno complessivamente prodotto ben quattrocento disegni.

Molto soddisfatto il presidente del concorso Franco Ceccotti e il presidente del circolo Lions Mario De Sanctis hanno annunciato i classicati per ogni scuola.

Per Allumiere primo e secondo classificato sono stati Agnese Fracassa e Chiara Bartoli, per la Flavioli Niccolo Rallo e Aurora Vecchia, per la Galice Sofia Riposati e Sara Leopardi, per la Manzi Andrea Grasso e Francesca Del Giudice, per la scuola di Santa Marinella Domenico Montalto e Beatrice Di Salvo mentre a Tolfa hanno avuto la meglio Federica Guerra e Giorgia Riversi.

Il presidente De Sanctis e il presidente Ceccotti hanno voluto ringraziare i dirigenti scolastici Laura Somma, Lucia Matarazzo, Francesca Licciardello, Velia Ceccarelli, Francesca De Luca e tutti gli insegnati che hanno collaborato al concorso: Antonella Bertini, Giuseppina Esposito, Monica Galeotti, Maura Battilocchio, Roberta Varlese, Simona Roversi, Patrizia Sacconi, Francesca Sanna, Laura Vessia, Stefano De Fazi, Serena Santacroce, Claudia Flamini e Marzia Bongarzone.

“Appensa sarà possibile i ragazzi e le scuole che hanno vinto potranno ricevere i meritati premi come sempre sponsorizzati dalla Fondazione Cariciv. Intendiamo inoltre sottolineare che il nostro distreteto Lions interregionale che comprende Lazio, Umbria e Sardegna ha segnalato i disegni di Niccolò Rallo, arrivato terzo in tutta la Regione Lazio e i disegni d Andrea Grasso e Agnese Fracassa che hanno ricevuto un encomio speciale con lode di merito” hanno concluso gli organizzatori.

In foto Andrea Grasso, Niccolò Rallo (maglietta bianca) e Agnese Frascassa