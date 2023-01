Pitbull libero a Termini aggredisce e uccide cane al guinzaglio

Denunciata una 26enne senza fissa dimora

Ha aggredito un barboncino tenuto al guinzaglio dalla padrona, una 46enne romana, uccidendolo.

Attimi di terrore sabato scorso intorno alle 12 nei pressi della stazione ferroviaria di Roma Termini.

Come riporta l’adnkronos, i carabinieri sono intervenuti in piazza dei Cinquecento, (dal lato dell’ingresso della metro B), riuscendo a bloccare il molosso ma per il cane aggredito, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Fatti gli accertamenti sul microchip, è intervenuta sul posto la proprietaria del pitbull, una ragazza di 26 anni senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine, che ora è stata denunciata per uccisione di animali in conseguenza della mancata custodia del suo cane, ma anche per il coltello a serramanico trovatole in tasca dai militari.

Il cane è stato affidato al canile di via della Magliana.

