Filippo e Luca rilanciano le serate estive di Cerenova. Tavoli in piazza, cocktail, vini, birre alla spina, friggitoria gourmet e molte altre novità.

Pinsa a Cerveteri: La Madre Pinsa. La risposta è immediata.

Ma La Madre Pinsa è anche cocktail bar, friggitoria e dopo serata lounge a Marina di Cerveteri.

E dietro una buona pinsa, c’è sempre un buon pinsaiolo. In questo caso sono due: Filippo, 30 anni, da 12 anni nella ristorazione, e Luca, 24 anni, cresciuto a Cerenova e pinsaiolo da 3 anni.

Giovani? Determinati e capaci, e con tanta esperienza già sulle spalle.



Filippo e Luca, cosa avete in mente per questa estate?



Filippo, direttore di sala: “Sarà una bella estate! La Madre Pinsa sarà aperta tutte le sere fino a tardi. Per il dopo cena abbiamo tante novità: cocktail, tante birre, e una nuova selezione di champagne e vini da bere ai nostri tavoli ascoltando musica. Un lounge bar all’aperto al centro di Cerenova”.

Luca, pinsaiolo e direttore della cucina: “E poi ci sarà la pinsa, che come si sa, è buona a tutte le ore, perchè è più leggera e digeribile della classica pizza”.



Pinsa a Cerveteri, ma anche vini, champagne e cocktail fino a tarda sera!



Filippo: “Ci trovate qui tutte le sere. E stiamo pensando ad una serie di eventi speciali OPEN BAR, per far conoscere a tutti le novità del nostro cocktail bar”.

Luca: “La sera, oltre alla pinsa da condividere con gli amici, viaggiamo fortissimo con la nostra friggitoria gourmet: maxi pizzottelle fritte, pinse dolci, wafels e le zoccolette fritte fatte con l’impasto della Pinsa!”.

Ma è vero che la pinsa si può mangiare a tutte le ore?

Luca: “Certo. La ricetta tradizionale pretende un equilibrio perfetto tra le differenti farine di riso, di soia e di frumento tenero, e una quantità d’acqua ben maggiore rispetto alla pizza, che conferisce fragranza e digeribilità. Fondamentale è la maturazione dell’impasto e la lavorazione che facciamo a freddo e con molta pazienza”.

Filippo: “E poi abbiamo un segreto: la PASTA MADRE de La Madre Pinsa. E non vi diremo mai come la prepariamo! Però vi sveliamo un’altra tecnica per rendere l’impasto della pinsa ancora più leggera: lo lasciamo lievitare per almeno 48 ore. Due giorni di attesa, che vale sicuramente la pena di attendere”.











Pinsa a Cerveteri: ordinare e prenotare un tavolo a La Madre Pinsa

La Madre Pinsa offre un efficiente servizio delivery completamente gratuito.

Si può ordinare con consegna a domicilio oppure take away direttamente on line con Baraonda Food oppure dalle pagine social de La Madre Pinsa:

La Madre Pinsa su Facebook – La Madre Pinsa su Instagram

Per prenotare un tavolo a La Madre Pinsa basta clicca qui oppure chiamare il numero 06 8775 4481.