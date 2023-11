Ho provato Pilates alla palestra La Palma a Ladispoli

Ho trovato il benessere fisico e mentale già dal primo giorno grazie a Tiziana Mennuni

Avevo sentito parlare del Pilates ma non avevo mai provato una lezione. Faccio un lavoro sedentario, sono pigra e anche un po’ arrugginita, per questo non mi convinceva l’idea di andare in palestra. La sala pesi non fa per me e nemmeno le faticose lezioni di ginnastica. Poi mi sono detta: perché non provare il pilates?

Così ho chiesto consiglio ad un’amica e ho scoperto a Ladispoli la palestra La Palma. Devo dire che appena arrivata sono stata accolta con simpatia da tutto lo staff. Un bel biglietto da visita che mi ha messo subito a mio agio! Racconto un po’ le mie necessità e mi presentano Tiziana Mennuni, insegnate di Pilates ed istruttrice specializzata in TRX e ginnastica posturale. Una persona sempre sorridente. Le faccio mille domande e lei, con disinvoltura e preparazione, risponde a tutti i miei dubbi. Devo dire la verità, io del Pilates non sapevo proprio nulla, ma Tiziana non si scoraggia e mi spiega: “i principi fondamentali del Pilates sono la respirazione, la concentrazione e il controllo del core, cioè del nostro baricentro”.

Pilates a Ladispoli con Tiziana Mennuni palestra La Palma

I principi del Pilates

Nel Pilates, come nella vita di tutti i giorni, la respirazione è fondamentale perché è proprio attraverso il respiro che si effettua una doccia interna del corpo. Entra aria pulita, che ci rigenera, ed esce aria viziata, che appesantisce le nostre cellule. E poi la respirazione determina il ritmo e la velocità del movimento.

La concentrazione è fondamentale perché ci permette di mantenere l’attenzione sul movimento che stiamo effettuando. Se attiviamo il muscolo nel modo giusto, l’esercizio sarà efficace.

Il core comprende il complesso muscolare a livello addominale e lombare, fondamentale perché determina la stabilità e il sostegno della colonna vertebrale. Attraverso il controllo del core garantiamo la corretta postura del nostro corpo e la corretta esecuzione degli esercizi. La chiave del controllo del baricentro, o come si dice in gergo la powerhouse, si ha attraverso l’attivazione dei muscoli addominali. Il pilates ci aiuta a trovare una maggiore stabilità ed equilibrio.

Unendo a tutto questo precisione e fluidità dei movimenti si coinvolge il sistema nervoso, le articolazioni e i muscoli, e ritroviamo quella scioltezza e quella dinamicità del corpo di cui ci eravamo dimenticate.

Tutto molto interessante, ma sono ancora scettica. Il Pilates mi aiuterà veramente?

Tiziana mi rassicura: “il Pilates è una disciplina adatta a tutte le età. Chi ha problemi alla colonna vertebrale, chi ha una vita sedentaria, chi non ama le attività fisiche pesanti, qui a La Palma trova benessere immediato, fisico e mentale”.

Devo essere onesta: Tiziana ha detto la verità. Lei segue ogni allievo con molta attenzione per aiutarlo a comprendere i propri limiti, perché possa imparare ad ascoltare e rispettare il proprio corpo.

Con poche lezioni di Pilates si acquista scioltezza, la postura migliora e aumenta la percezione del proprio corpo tanto da essere più consapevoli nel ridurre i carichi sulla colonna limitando traumi ed eccessi. Un beneficio che si estende anche a livello mentale quando la concentrazione, unita al respiro, mantiene l’attenzione sul movimento.

Praticare il Pilates significa regalarsi una pausa preziosa per il proprio benessere individuale che viene poi applicata nel quotidiano.

Volete il consiglio di un’amica? Prenotare la vostra prima lezione di Pilates!

Come prenotare una lezione di Pilates a Ladispoli

La palestra La Palma propone lezioni di Pilates a Ladispoli, in piazza Giovanni Falcone 26, proprio all’interno del centro commerciale La Palma. Per info 351 924 7632

Indicazioni stradali per centro sportivo La Palma a Ladispoli

Leggi anche:

Centro Sportivo La Palma, aperto 7 giorni su 7, eccellenza di Ladispoli

Torna a Baraondanews.it