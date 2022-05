Phoenix Publishing presente a Ladispolibri 2022 alla sua seconda edizione

La fiera del libro e degli editori dal 27 al 29 maggio ai Giardini Nazareno Fedeli in piazza Rossellini

Ladispolibri 2022, la Fiera del Libro e degli Editori alla sua seconda edizione nel Comune di Ladispoli (Roma) dal 27 al 29 maggio ai Giardini Nazareno Fedeli in piazza Rossellini. A partecipare quest’anno, la Phoenix Publishing con titoli di eccezione come “ Le leggende napoletane” e l’ultimo numero speciale “Vlad – Una leggenda napoletana” , graphic novel disegnato da Alessio Monaco e scritto da Emanuele Pellecchia e Francesco Saverio Tisi che lo hanno ideato assieme a Luna Cecilia Kwok ispirandosi alla leggendaria figura del Principe Vlad III di Valacchia , detto “Țepeș” l’impalatore, dai più conosciuto come “ Dracula ” grazie a Bram Stoker e al suo celebre romanzo.

Non mancheranno titoli come “Ritorno al 221B di Baker Street” di Pellecchia sulle avventure di Sherlock Holmes e quelli dedicati alla Storia con il romanzo di Nunzia Gionfriddo “Cioccolata calda per due” sulle foibe istriane.

E il coloratissimo e surreale romanzo grafico dell’artista romano Lorenzo Pontani “L’uomo che cadeva sempre” costituito di cento variopinte e intense tavole dove si alternano immagini di re, cavalieri, creature alate e pesci volanti, castelli e un eroe: un omino bluastro senza testa che, senza una apparente ragione, precipita di continuo dal cielo e ogni volta deve fare l’impossibile per tornare sul suo piccolo pianeta, usurpatogli da Occhio Piumato.

La casa editrice Phoenix Publishing è il ramo editoriale della Phoenix Film Production. Pubblica fumetti, saggistica, narrativa. L'interesse è quello di divulgare contenuti di alta qualità selezionando scrittori sia emergenti che affermati, con un'attenzione alle opere nuove, originali e dal sapore cinematografico.