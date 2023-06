Pesca: il 23 mobilitazione nella marineria di Fiumicino contro il piano d’azione UE

Lo annuncia Flai Cgil Roma e Lazio

“Venerdì saremo a Fiumicino, luogo nel Lazio scelto per la giornata di mobilitazione nazionale nelle marinerie italiane per ribadire il nostro NO al Piano d’azione Ue. L’appuntamento del 23 è promosso congiuntamente dal mondo della rappresentanza di cooperative, imprese e lavoratori Agci Agrital, Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare, Coldiretti Impresapesca, Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca”.

Lo annuncia in una nota la Flai Cgil Roma e Lazio. I motivi della mobilitazione li spiega Stefano Morea, Segretario Generale Flai Cgil Roma e Lazio.

“Il settore della pesca, già fortemente provato da enormi difficoltà, è interessato negli ultimi mesi da quanto contenuto nelle misure della Commissione Europea per la tutela dei nostri mari e delle risorse in esse contenute. Il Piano d’azione per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente trova come unica soluzione impedire ai pescatori di lavorare. Il documento prevede tra l’altro l’estensione dal 12% al 30% delle aree marine protette (Amp) nelle acque europee e l’eliminazione gradualmente della pesca a strascico in queste aree entro il 2030, vietandola anche in tutte le Amp di nuova costituzione. Mentre si guarda a tali provvedimenti, ci si dimentica di intervenire su altri elementi che minacciano seriamente i nostri mari come l’inquinamento, il riscaldamento degli oceani, la presenza massiccia e fuori controllo della plastica e le conseguenze del cambiamento climatico.

In questo modo si rischia di far sparire un settore produttivo importante per il nostro Paese, che offre un cibo sano e di qualità”.

”I lavoratori – prosegue Morea – pagheranno il prezzo più alto di queste scelte, in termini di ricadute economiche e sociali. La perdita di posti di lavoro andrà anche di pari passo con la crescita ulteriore delle importazioni di pesce da paesi con standard di sostenibilità ambientale e sociale discutibili, inferiori a quelli applicati nelle acque continentali. Per questo il 23 giugno Fai, Flai, Uila Pesca saranno in piazza insieme alle associazioni professionali del settore, per chiedere l’intervento del Ministro in sede europea. Come Flai Cgil Roma e Lazio sottolineiamo l’importanza di questo appuntamento e siamo al fianco dei lavoratori della pesca, troppo spesso dimenticati dalle istituzioni”.

agenparl.eu