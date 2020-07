Perdono la vita due concittadini: annullati gli eventi a Cerveteri

Condividi Pin 18 Condivisioni

Tutti gli eventi previsti per oggi sono annullati in seguito al tragico incidente di questa mattina

Annullati gli eventi in programma a Cerveteri per la giornata di oggi 18 luglio.

In seguito all’incidente in cui un uomo e una donna, (entrambi cittadini della città caerite) hanno perso la vita, la decisione del sindaco Alessio Pascucci è stata quella di osservare una giornata di lutto -Da non intendersi come lutto cittadino però- spiega il Sindaco.

“E’ meglio osservare un basso profilo in questi momenti di dolore, per portare rispetto, con silenzio”.

L’appuntamento dell’Etruria Jazz Festival per il momento è rimandato a data da destinarsi.