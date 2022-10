Per la prima volta nella sua storia la squadra etrusca competerà nel campionato di serie C laziale. Appuntamento alle 19.30 quando la Rim sfiderà la Nuova Lazio Pallacanestro nell’incontro casalingo

Per la Rim Sport Cerveteri è il grande giorno: si scende in campo della Serie C laziale –

​Ci siamo! C’è fermento tra il pubblico cerite, manca ormai veramente pochissimo all’esordio della RIM Sport Cerveteri per la prima volta nella sua storia a competere nel campionato di Serie C laziale; infatti Sabato alle ore 19.30 la RIM affronteranno nell’incontro casalingo la Nuova Lazio Pallacanestro in quella che sarà la prima giornata di andata del campionato di C Silver.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il coach Giorgio Russo.- Coach Russo ormai siamo ai nastri di partenza, cosa si aspetta in questa stagione e quali sono gli obiettivi futuri della società? “Siamo neopromossi, in un contesto più difficile del solito essendoci stata la riforma dei campionati. Noi comunque ci vogliamo godere questa esperienza nel campionato di Serie C, con impegno e la volontà di confrontarci a livello sempre più alto”

Come avete lavorato nel precampionato?

“Ci siamo allenati partendo da quello che abbiamo costruito nel corso degli ultimi due anni; ci sono comunque alcuni giocatori nuovi rispetto allo scorso anno, quindi stiamo ancora affinando alcuni meccanismi di squadra, ci vorrà del tempo”

I nuovi innesti come li vede proiettati?

“I nuovi sono ragazzi giovani che hanno portato altro entusiasmo a un gruppo già compatto, vogliamo continuare a fare attività in un ambiente sereno e divertirci in palestra tutti i giorni”

Per concludere cosa dice ai nostri tifosi e tutti gli appassionati?

“Dico che vi aspettiamo sabato alle ore 19.30 al PalaRim per sostenerci come sempre hanno d​fatto, in particolare nel periodo dei playoff della passata stagione, quando è stato davvero emozionante avere così tante persone a fare il tifo sia in casa che in trasferta; ​sarà un nuovo campionato stimolante nel quale ​faremo il possibile per vendere ​cara la pelle. Approfitto ​inoltre ​per invitarli il 14 ottobre al bar “​B​lack sand caffe’” dove presenteremo la squadra e lo staff​. Concludo nel dire che ci divertiremo e​ spero vi​ faremo divertire​!​”

Quindi non ci resta che augurarvi una buona stagione! Palla a due oggi alle 19.30 Pala Rim ad attenderci ci sara’ la ​Nuova Pallacanestro ​Lazio !!