Per la rete delle Ferrovie nei giorni del 24 e 31 dicembre sarà in vigore una versione ridotta dell’orario feriale.

Pendolari: tutto quello che c'è da sapere sul trasporto pubblico durante le festività natalizie

Cambia l’orario in vigore per il trasporto pubblico per le festività natalizie.

RETE FS

Nei giorni 24 e 31 Dicembre sarà in vigore una versione ridotta dell’orario feriale. In particolare non saranno effettuati i seguenti treni:

Direzione ROMA:

R 7153 (Ore 16:00 da Ladispoli)

R 7159 (Ore 17:40 da Ladispoli)

R 7137 (Ore 19:08 da Ladispoli)

R 12263 (Ore 19:34 da Civitavecchia)

R 12267 (Ore 21:30 da Civitavecchia)

Direzione CIVITAVECCHIA/GROSSETO/PISA:

R 7148 (Ore 14:27 per Ladispoli)

R 7150 (Ore 16:27 per Ladispoli)

R 12256 (Ore 17:27 per Civitavecchia)

R 7152 (Ore 17:57 per Ladispoli)

R 12262 (Ore 18:57 per Civitavecchia)

R 12268 (Ore 20:27 per Civitavecchia)

R 23660 (Ore 21:12 per Grosseto)

R 7156 (Ore 21:40 per Ladispoli)

R 12272 (Ore 23:27 per Civitavecchia)

L’ultimo treno utile per Civitavecchia sarà l’R12270 delle 22.12, per Grosseto/Pisa Rv2348 delle 20.12

Nei giorni 25 dicembre e 1 gennaio sarà in vigore una versione ridotta dell’orario festivo. In particolare saranno effettuati i seguenti treni:

Direzione Roma

R7155 (ore 7.34 a Civitavecchia, proviene da Grosseto)

R12235 (ore 8.01 da Civitavecchia)

Direzione Civitavecchia

Soppresso solo il 25 dicembre il Regionale 12224 (ore 17.27 per Civitavecchia) che sarà invece effettuato l’1 gennaio.

COTRAL

Ultime partenze per i giorni 24 e 31 dicembre direzione Roma

Da Cerveteri ore 18.15

Da Civitavecchia ore 18.45

Da Fiumicino Aeroporto ore 19.05

Da Passoscuro ore 18.40

Ultime partenze per i giorni 24 e 31 dicembre da Roma

Per Cerveteri ore 18.45

Per Civitavecchia ore 19.15

Per Fiumicino Aeroporto ore 19.35

Per Passoscuro: ore 19.30

Nei giorni 25 dicembre e 1 gennaio il servizio non sarà svolto ad eccezione della linea Cornelia-Fiumicino Aeroporto con i seguenti orari:

Direzione Roma

Da Aeroporto ore 7 – 9 – 16.30 – 18.30

Direzione da Roma

Per Aeroporto ore 9 – 11 – 18 – 20