Partono i lavori di rifacimento di Via Doganale a Valcanneto, Pascucci annuncia 280mila euro di interventi

“Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di messa in sicurezza e riasfaltatura lungo la Via Doganale a Valcanneto. A seguito di un sopralluogo effettuato con Città Metropolitana di Roma Capitale, Ente titolare della strada, e dell’individuazione dei tratti che maggiormente necessitavano di interventi, sono pronti a partire questi importantissimi cantieri, che avranno un costo di 280mila euro circa. Con l’occasione, ci tengo a ringraziare la Consigliera di Città Metropolitana e Delegata alla viabilità, mobilità e infrastrutture Manuela Chioccia, per l’attenzione che anche questa volta ha riservato al nostro territorio e ad un’arteria stradale di così grande importanza”. A dichiararlo è Alessio Pascucci, Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale.

“La Via Doganale è una strada ad alta percorrenza, che unisce più realtà, da Valcanneto a Borgo San Martino e collega altre due strade a continuo flusso come la Via Aurelia e la Settevene Palo Nuova – ha dichiarato Alessio Pascucci – come Consigliere di Città Metropolitana avevo preso un impegno preciso con i cittadini, ovvero quello di fare tutto il possibile affinché l’Ente Metropolitano, proprietario della strada, intervenisse in modo concreto. Sempre con Città Metropolitana, nel gennaio scorso, sono stati realizzati interventi per 150mila euro su un altro importante tratto di strada, ovvero quello della Settevene Palo Nuova nel tratto che collega Cerveteri a Bracciano. Come sempre, continuerò a portare le istanze del territorio per tutte quelle altre strade che necessitano di interventi, in alcuni casi non più rimandabili”.

“I lavori avranno una durata di una settimana circa e la viabilità rimarrà in ogni caso garantita – prosegue Pascucci – non ci saranno blocchi stradali o chiusure, ma l’invito che porgo a tutti i cittadini è in ogni caso quello di guidare con prudenza a tutela del personale impegnato nei lavori. A Città Metropolitana e in particolar modo alla Consigliera Delegata Chioccia, il mio ringraziamento per la disponibilità e per l’interesse concreto dimostrato verso Cerveteri. Senza di lei e senza il suo lavoro non sarebbe stato possibile”.

“Continua il nostro lavoro di messa in sicurezza della rete viaria – ha dichiarato la Consigliera Delegata di Città Metropolitana Manuela Chioccia – insieme a tutta la squadra stiamo facendo un importante lavoro e una serie di investimenti importanti su tutte le strade di nostra competenza e in quest’ottica vogliamo continuare a lavorare”