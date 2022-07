“Parole al Porto”: il 9 luglio a Santa Marinella serata inaugurale

Per la prima serata si terrà un incontro su Guglielmo Marconi raccontato da Riccardo Chiaberge e Alessandra Sardoni

Sabato 9 luglio alle ore 21:30, a Santa Marinella sul litorale romano, s’inaugura il 1° Festival delle Biografie Letterarie intitolato “Parole al porto. Grandi vite, grandi storie”, con un incontro su Guglielmo Marconi raccontato da Riccardo Chiaberge e Alessandra Sardoni. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Pietro Tid ei e delle Consigliere Maura Chegia e Paola Fratarcangeli. Terrazza sul Porto, viale Roma. Al centro della prima serata la biografia “Wireless. Scienza, amori e avventure di Guglielmo Marconi.” Garzanti, 2013.

L’autore Riccardo Chiaberge e Alessandra Sardoni, anticipando le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, guideranno il pubblico alla scoperta dei segreti racchiusi nella vita dell’uomo che ha modificato per sempre il nostro modo di comunicare. È proprio sul litorale di Santa Marinella – che ospita l’importante Museo Storico Marconiano – che nel 1931 Marconi sperimentò le trasmissioni radio gettando le basi del futuro e dell’attuale telefonia mobile.

Guglielmo Marconi è stato a tutti gli effetti il padre del wireless, il profeta dell’era digitale, il precursore dei vari Steve Jobs e Bill Gates. Fisico dilettante, fa i suoi primi esperimenti nella soffitta di casa; fonda a Londra una delle prime startup; brevetta ogni idea e la difende strenuamente nei tribunali; sfida i mercati internazionali e usa i mass

media con il talento di un grande comunicatore.

Riccardo Chiaberge ci farà scoprire un Marconi che non conoscevamo, imprenditore e uomo di scienza, mezzo italiano e

mezzo britannico, sempre in movimento tra Roma, Londra e New York, ma ci svelerà anche il Marconi privato. Una vita appassionante di avventura umana e tecnologica che

attraversa l’Europa tra due secoli, dalla Belle Époque alle guerre mondiali, incrocia monarchi e tiranni, scienziati come Tesla, Edison, Bell, ma anche artisti e intellettuali,

scrittori come Kipling, D’Annunzio e Conan Doyle. Numerose le figure femminili: la madre Annie Jameson, la prima moglie Beatrice O’Brien, la suffragetta americana Inez Milholland, l’attrice Francesca Bertini, fino alla contessa Cristina Bezzi-Scali. Chiaberge, che si è avvalso di documenti inediti, svelerà momenti cruciali della vita di Marconi,

restituendo fuori dal mito e dall’agiografia l’avvincente ascesa di un uomo geniale, dalla personalità complessa e dal fascino travolgente.

Riccardo Chiaberge, torinese, vive tra Milano e Roma. Giornalista culturale tra i più affermati in Italia, ha diretto il supplemento della domenica de “Il Sole 24 Ore” e le

pagine culturali del “Corriere della Sera”. Collabora con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani come direttore scientifico del Libro dell’anno e scrive su Linkiesta. Nel 2016 ha pubblicato “1918, la grande epidemia. Quindici storie della febbre spagnola” (Utet).

Alessandra Sardoni, romana, laureata in Filosofia del Linguaggio è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, vera punta di diamante dell’emittente la7 per la quale cura i temi dell’approfondimento politico e conduce la trasmissione Omnibus. Nel biennio 2013-2014 viene nominata Presidente dell’Associazione della stampa parlamentare. Nell’estate del 2015 rientra tra i vincitori dell’ambito Premiolino, il più antico e prestigioso premio per i professionisti del giornalismo italiano.

“Parole al Porto”

Prossimi incontri:

16 LUGLIO Raffaella Carrà. Una leggenda in tre minuti. Di Antimo Verde, Francesco

D’Amato editore, 2022. L’autore Antimo Verde ed Elena Malizia (tg2) raccontano

Raffaella Carrà.

23 LUGLIO Elisabetta e le altre. Di Eva Grippa, De Agostini libri, 2021. L’autrice Eva Grippa e Alessio Orsingher (la7) raccontano la regina Elisabetta.

30 LUGLIO PASOLINI e MORAVIA. Due volti dello scandalo. Di Renzo Paris, Einaudi,L’autore Renzo Paris e Marilena Vinci (Mediaset) raccontano Pasolini e Moravia.

6 AGOSTO Lucio Dalla. Immagini e racconti di una vita profonda come il mare. Di Massimo Poggini, Rizzoli, 2022. L’autore Massimo Poggini e Martina Riva (Sky) raccontano Lucio Dalla.

Parole al Porto nasce da un’idea di Daniela Grandi e Alessia Occhialini con la collaborazione del Comune di Santa Marinella, del Sindaco Pietro Tidei e delle

Consigliere Maura Chegia (delegata a Centro Storico, Rioni, Polizia Locale, Pari Opportunità) e Paola Fratarcangeli (delegata a Marketing Territoriale e Castello di

Santa Severa).