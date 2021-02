Parafarmacia Erboristeria a Ladispoli, nuova apertura per la Dott.ssa Sara Aliberti

Share Pin 0 Condivisioni

Parafarmacia, Erboristeria, Profumeria naturale e molto di più: una nuova apertura per la Dott.ssa Sara Aliberti, professionista di fama che, insieme al suo staff, propone da alcuni giorni anche a Ladispoli prodotti e servizi innovativi e di qualità.

La Dott.ssa Aliberti, infatti, ha maturato negli anni una lunga esperienza con punti vendita distribuiti in tutta la regione ed ora porta anche a Ladispoli la sua preparazione e la disponibilità che contraddistingue la sua equipe, e presisamente nel nuovo punto vendita di Via dei Garofani 4, in zona Cerreto – Sacro Cuore (indicazioni stradali).

Parafarmacia Erboristeria a Ladispoli, una nuova apertura

Tutti i prodotti di Parafarmacia Sanitaria ed Erboristesia, compresi i nuovi articoli usciti sul mercato scelti in base a qualità e tracciabilità, più un’ampia selezione di prodotti di Omoepatia, Fitoterapia, Dermocosmesi, Profumeria Naturale e tutta la linea di Medicinali da banco SOP OTC (senza obbligo di prescrizione). Il personale della Parafarmacia Erboristeria Aliberti è in grado di guidare il cliente nella scelta degli articoli più adatti alle proprie esigenze e a fornire consulenze qualificate e specialistiche.

Consulenza specialistica in sede su alimentazione e Fiori di Bach

Tra i servizi qualificati che si possono trovare tutti i giorni presso la Parafarmacia Erboristeria Aliberti ci sono anche le consulenze specialistiche su diete e alimentazione. È inoltre possibile trovare articoli e suggerimenti su un uso consapevole dei Fiori di Bach e della Medicina omeopatica, guidati da professionisti di lunga esperienza.

“Siamo molto legati ai concetti di naturale e biologico, per questo dedichiamo una cura molto particolare nel guidare le persone che si affidano ai nostri consigli – ha dichiarato la Dott.ssa Aliberti – ad una scelta consapevole, non lasciandoli mai soli e garantendo un ascolto continuo del paziente“.

Se non è disponibile in sede si può ordinare: consegna in 24 ore

L’offerta di prodotti delle migliori marche presenti sul mercato, dai medicinali, all’abbigliamento, alle calzature, alla cosmetica, è quanto mai ampia: tuttavia, tutto quello che non è immediatamente disponibile in sede si può ordinare, con tempi di consegna super veloci, garantiti nelle 24 ore successive all’ordine.

Particolarmente ricca è l’offerta di linee per la bellezza e la cura del corpo, come cosmetici, prodotti per la dermocosmesi e make-up con ingredienti naturali.

Fornitissimo anche il settore dell’infanzia, con prodotti e trattamenti dedicati alla cura, all’igiene, alla prevenzione, al benessere del bimbo e della mamma, e persino diversi articoli per l’alimentazione sana e naturale e molto altro. Anche in questo caso, è possibile fare ordinazioni specifiche per ottenere la consegna rapida del prodotto ricercato.

Si accettano ordinazioni anche per articoli e Medicinali Veterinari e qualsiasi altro articolo di parafarmacia ed erboristeria.

Parafarmacia Erboristeria a Ladispoli aperta 7 giorni su 7

La parafarmacia erboristeria della Dott.ssa Sara Aliberti è aperta tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30, mentre la Domenica solo la mattina dalle 8:30 fino alle 13.00.

Per informazioni e ordinazioni si può contattare il numero: 06.53.09.19.57. Per rimanere sempre aggiornati su novità e promozioni speciali, si può seguire sui social la pagina Facebook.