Roberta Mariani, Presidente della Consulta dello Sport: “Sarà un weekend che coniugherà sport e solidarietà”

Pagaia per l’Emilia

“La tragedia che ha colpito l’Emilia – Romagna non può lasciare indifferente nessuno. Per questo motivo come Presidente della Consulta dello Sport del Comune di Cerveteri sono orgogliosa di annunciare alcune iniziative di solidarietà che il mondo dell’associazionismo sportivo ha messo in piedi per questo fine settimana in tutto il territorio comunale per raccogliere fondi e inviare aiuti alla popolazione colpita dall’alluvione”. A dichiararlo è Roberta Mariani, Istruttrice di Sup e Sup Fitness, appartenente alla Asd Marina di Cerveteri e dall’aprile di quest’anno Presidente della Consulta dello Sport del Comune di Cerveteri.

“Personalmente, come Presidente della Consulta e istruttrice di Sup, sono lieta di invitare tutti gli appassionati di sport all’appuntamento che ho organizzato per sabato 27 maggio alle ore 09:30 in spiaggia a Campo di Mare, alla destra dello stabilimento dell’Ocean Surf, quando l’intero ricavato delle lezioni di Sup di quella giornata saranno destinati all’emergenza in Emilia Romagna – ha dichiarato Roberta Mariani – un’iniziativa di cui sono orgogliosa e alla quale auspico un’ampia partecipazione di tutte le persone che già mi conoscono e frequentano i corsi e ovviamente anche di quelle che vogliono avvicinarsi a questo sport. Ovviamente, il contributo potrà essere sia economico che materiale, portando direttamente in spiaggia generi alimentari a lunga conservazione e che destineremo ai luoghi colpiti dall’alluvione”.

Pagaia per l’Emilia, sabato a Campo di Mare lezioni di Sup con offerta per la popolazione colpita dall’alluvione

“Oltre a questa iniziativa – prosegue la Presidente della Consulta Roberta Mariani – ci tengo a segnalare la raccolta di prodotti per l’igiene personale che terrà domani mattina l’amica e collega Loredana Ricci della Cerveteri Runner presso il Maury’s di Cerveteri. Facendo acquisti, domattina scegliendo di donare anche un solo prodotto tra quelli che vi indicheranno i ragazzi dell’atletica fuori il punto vendita, farete e faremo tutti insieme un gesto di solidarietà davvero importante verso i nostri fratelli emiliani che stanno soffrendo”.

L’ultima iniziativa in programma che coniuga sport e solidarietà questo fine settimana, è fissata invece per domenica 28 maggio al Campo Enrico Galli, organizzato sempre da Loredana Ricci. Una mattinata in movimento, camminando o correndo, per raccogliere fondi per l’Emilia. L’offerta minima è di 10€.

“Sarà un fine-settimana importante – conclude Roberta Mariani – sono certa che il grande cuore di Cerveteri batterà forte verso l’Emilia”.