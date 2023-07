Operatore ecologico aggredisce una signora a Valcanneto, Rieco e il sindaco Gubetti: “Solidarietà alla signora. Sdegno verso il lavoratore coinvolto”

L’episodio accaduto nella giornata di ieri. La società ha già preso provvedimenti

Nella giornata di ieri a Valcanneto si è verificato un bruttissimo episodio che ha visti coinvolti un operatore della Ditta di Igiene Urbana e una cittadina della Frazione. A seguito di tale episodio, la Rieco spa (totalmente esente da ogni responsabilità sulla condotta del proprio dipendente e verso il quale ha già preso i provvedimenti del caso) e il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, in una nota congiunta ci tengono ad esprimere vicinanza alla cittadina coinvolta e il proprio sdegno verso il lavoratore coinvolto.

“La Rieco prende le distanze dal comportamento deprecabile ed ingiustificabile serbato da un suo operatore ai danni di una cittadina, verso cui esprime solidarietà augurandole una pronta guarigione, e conferma aver assunto immediati provvedimenti, attraverso il tempestivo avvio di un procedimento disciplinare, nel rispetto dei termini e delle garanzie dettate dall’art 7 dello Statuto dei Lavoratori”, spiega la Ditta.

“Sono appena venuta a conoscenza del gravissimo episodio occorso ad una nostra concittadina a causa della condotta di un dipendente della ditta di igiene urbana. A lei, rivolgo la mia vicinanza e quella di tutta l’amministrazione comunale, oltre ovviamente all’augurio di una pronta e immediata guarigione – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – non la conosco personalmente ma sto facendo il possibile per mettermi in contatto diretto con lei e con i suoi familiari per scusarmi anche di persona a nome dell’Ente, che in ogni caso, non è responsabile della cattiva e ingiustificabile condotta dell’operatore. Ringrazio la Ditta Rieco spa che mi ha immediatamente informato dell’accaduto, la quale sono certa prenderà i dovuti provvedimenti. È inaccettabile che un dipendente di una società che offre un servizio per la nostra città, assuma comportamenti deplorevoli come questo”