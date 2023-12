Nuovo trasferimento per gli studenti delle frazioni di Cerveteri?

Stasera si riunisce il consiglio d’istituto della Don Milani, nell’aria il trasferimento a I Terzi di una delle sezioni. I genitori non ci stanno

Si riunirà stasera il consiglio d’istituto dell’ IC Don Milani nel corso del quale si dovrebbe discutere di un nuovo probabile spostamento di alcune classi. Già a settembre i plessi di Valcanneto e Borgo San Martino erano stati riorganizzati scatenando non poche polemiche (qui tutte le info), ora sembra che la soluzione adottata non sia definitiva. Infatti, il plesso di Valcanneto non avrebbe la capacità di ospitare tutti gli alunni delle sezioni previste. A questo si aggiungono dei problemi evidenziati anche da un report della ASL (clicca qui).

Da alcune indiscrezioni sembrerebbe che la dirigenza scolastica stia pensando di risolvere il problema del sovrannumero con lo spostamento di una delle sezioni della secondaria di primo grado di Valcanneto nel plesso de I Terzi. La notizia di un eventuale spostamento sta destando la preoccupazione di molti genitori che dovrebbero far fronte a un nuovo cambio di programma.

La nostra redazione si è messa in contatto con una delle mamme che stanno vivendo in prima persona le criticità presentate dal nuovo plesso. La signora ha dichiarato: “Avevamo già sollevato delle obiezioni e tra queste c’era anche quella legata all’effettiva capacità della struttura. E’ incredibile che questo possa avvenire ad anno in corso. Attualmente mio figlio si ritrova costretto a fare lezione in aula professori, uno spazio molto piccolo per ragazzi di terza media che iniziano ad avere 13 anni. Il preside allora ci ha avvisati della possibilità di un trasferimento ai Terzi. L’ultima volta non siamo stati ascoltati e la situazione continua a preoccuparci. La ASL stessa ha sollevato alcuni problemi. Non è possibile che la scuola venga vista come la proprietà di pochi e non come un servizio di tutti. Evidentemente si sono accorti che lo spostamento di quest’estate è stato un errore”.

Alla voce dei genitori, si aggiunge anche quella della politica. In occasione del consiglio comunale del 14 dicembre, il consigliere Bucchi aveva comunicato ai suoi colleghi che la possibilità di questo trasferimento era nell’aria. Oggi, Bucchi rincara la dose: “Sembra che i docenti siano d’accordo e questa sera scopriremo quale sarà la decisione del consiglio d’istituto. Qui si stanno nascondendo dietro l’autonomia scolastica, ma quando si parla di plessi non ci stiamo riferendo a scelte didattiche. I plessi sono del comune che deve avere voce in capitolo. Noi chiedevamo una migliore organizzazione e siamo stati additati come ignoranti. Credo che questo problema nato a Valcanneto debba essere risolto lì, altrimenti bisognerà realizzare nuovi interventi, creare nuove linee, dare nuovi servizi. Se questo spostamento è necessario, bisogna trovare dei locali idonei. Non è possibile che consigliere e genitori siano considerati degli ignoranti e che invece queste azioni vengano considerate delle genialate”.

Non solo, nel caso in cui lo spostamento venisse reso effettivo, quale sarà il criterio di scelta della sezione da trasferire a I Terzi? Continueremo a seguire la vicenda anche nei prossimi giorni perché stando ad alcune indiscrezioni neanche i problemi evidenziati dalla ASL sarebbero stati risolti.