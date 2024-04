Piantumazioni a Parco Borsellino, Viale Manzoni, Parco Vannini e Parco di Via Corelli

Nuove alberature in quattro aree verdi di Cerveteri

Nuove alberature a Cerveteri. Sono iniziate questa mattina le attività di piantumazione di nuovi alberi all’interno di quattro aree verdi della città, già oggetto delle attività di restyling previste dal finanziamento di rigenerazione urbana aggiudicatosi dal Comune di Cerveteri.

In totale, tra la mattinata di oggi e la giornata di domani, sono 47 le nuove alberature. Sono stati piantumati aceri campestri, tigli europei, ciliegi giapponesi, lecci, roverelle, corbezzoli e Cercis siliquastrum, nelle aree di Parco Borsellino, di Viale Manzoni, di Parco Vannini a Cerenova e di Via Corelli a Valcanneto.

Precisamente, sono saranno posizionate 15 alberature a Cerenova, 17 a Parco Borsellino, 6 in Viale Manzoni e 9 in via Corelli. A metterli a dimora, coordinati dall’Ufficio Ambiente del Comune di Cerveteri e dall’Assessora alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti, la stessa azienda appaltatrice dei lavori di restyling dei parchi. Sempre in tema di parchi, proprio in questi giorni, sono in fase di posizionamento le prime attrezzature ludiche, che saranno poi attrattiva per i più piccoli una volta ultimati i lavori.

“La piantumazione di nuove e varie alberature erano parte integrante del progetto di rifacimento dei parchi – dichiara l’Assessora Francesca Appetiti – si tratta questa di un’opera importante che consegnerà alla città aree verdi fruibili a tutti, spazi che auspichiamo potranno essere apprezzati e vissuti da tante famiglie. Ogni nuovo albero piantato è una vera e propria boccata d’ossigeno per la nostra terra. Riduce l’inquinamento acustico e il rischio idrogeologico, riqualifica l’estetica dei paesaggi urbani e favorisce un territorio e uno stile di vita sano. Ci tengo con l’occasione a ringraziare tutto il personale dei nostri uffici che sta lavorando per il proseguo di quest’opera così importante come quella dei parchi giochi, a costo zero per il Comune di Cerveteri, e che sicuramente darà un nuovo volto alla nostra città”.